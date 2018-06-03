Только давить: озвучен способ освободить Сенцова

Объявление украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым бессрочной голодовки в российской тюрьме обратило внимание мировой общественности к вопросу его освобождения, а самым эффективным способом осуществить это является давление мировых лидеров.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по международным вопросам Сергей Даниленко.

"Я надеюсь, что этот человек услышал призыв свободного мира и Украины сохранить свою жизнь. Это очень важно. Он должен жить и быть символом победы. Это стимулировало деятельность государства. У дипломатов этот вопрос выводит на первые места. Я представляю, когда складывают тезисы к переговорам, например, президента Петра Порошенко с немецким коллегой Вальтером Штайнмайером, то вопрос Сенцова поднимают все выше. И это имеет действенный характер", - считает он.

По его словам, именно мировые лидеры могут оказать нужное давление на Кремль.

"Штайнмайер и другие государственные деятели – это именно тот инструмент, который выглядит самым эффективным. Они могут Путина убедить, что это будет такой очередной исторический шаг. Эти люди циничны, но они очень рациональны и не упрямые. Это может быть очень неожиданно. Вспомните, как при посредничестве Турции неожиданно были освобождены лидеры крымских татар. Для Путина важно, как это подать внутренней аудитории", - отметил эксперт.

Также существует надежда, что к началу мирового первенства по футболу Москва захочет поправить свой имидж на международной арене.

"Нужно ли правительству РФ накануне ЧМ такая антиреклама, такой удар по репутации, что в застенках есть угроза жизни известному человеку. Там у нас еще есть арестованный Роман Сущенко, которому грозит 14 лет, и вот арест в Украине Кирилла Вышинского. В этом есть какая-то логическая связь. По Сенцову намного сложнее", - резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, режиссер из Крыма Олег Сенцов, осужденный за свою проукраинскую позицию, объявил голодовку с требованием освободить всех 64 украинских узников Кремля.