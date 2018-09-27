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''Сыграл в жмурки'': показали фото убитого террориста ''ДНР''

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В сети обнародовали фото и назвали имя очередного ликвидированного террориста "ДНР".

По информации блогера Necro Mancer, Олег Сокуренко с позывным "Скиф" был уроженцем Донецка (дата рождения - 28.05.1991). Он погиб в четверг, 27 сентября, в районе села Коминтерново.

"То ли подрыв на мине, то ли обстрел санитарного автомобиля", - написал в Twitter блогер.

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''Сыграл в жмурки'': показали фото убитого террориста ''ДНР''
''Сыграл в жмурки'': показали фото убитого террориста ''ДНР''
''Сыграл в жмурки'': показали фото убитого террориста ''ДНР''
''Сыграл в жмурки'': показали фото убитого террориста ''ДНР''
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"То ли не санитарного", "Играют в жмурки!" "Доигрался в войнушки", - комментируют пользователи новость.

''Сыграл в жмурки'': показали фото убитого террориста ''ДНР''
''Сыграл в жмурки'': показали фото убитого террориста ''ДНР''
''Сыграл в жмурки'': показали фото убитого террориста ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL, один из главных интернет-провайдеров восточных регионов угодил в скандал с "ДНР". Оказалось, что украинская компания сотрудничает с террористами.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
террористы "ДНР"Новости ДНРНовости Донбасса
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Бандеровские каратели уже даже не стесняясь хвастаются тем, что расстреляли санитарный автомобиль. Шароварники воевать не способны. Они могут только мирных кошмарить и расстреливать санитарные машины. В реальном бою они сразу дрищут в шаровары и сдаются в плен.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Да я так понял, там сразу минус два обдроченца.)
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