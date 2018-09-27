''Сыграл в жмурки'': показали фото убитого террориста ''ДНР''

В сети обнародовали фото и назвали имя очередного ликвидированного террориста "ДНР".

По информации блогера Necro Mancer, Олег Сокуренко с позывным "Скиф" был уроженцем Донецка (дата рождения - 28.05.1991). Он погиб в четверг, 27 сентября, в районе села Коминтерново.

"То ли подрыв на мине, то ли обстрел санитарного автомобиля", - написал в Twitter блогер.

"То ли не санитарного", "Играют в жмурки!" "Доигрался в войнушки", - комментируют пользователи новость.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из главных интернет-провайдеров восточных регионов угодил в скандал с "ДНР". Оказалось, что украинская компания сотрудничает с террористами.