''Сядеш за решетку!'' Появились новые детали самоубийства школьника на Винниччине

15-летний Артем Ателин, который повесился в селе Липовец на Винниччине после разговора с соцработником, жаловался, что на него давят.

Об этом после общения с опекунами рассказала на своей странице в Facebook журналистка Виктория Микитюк. Она подтвердила, что его обвиняли в том, что парень якобы принес в школу водку и угощал других.

"Он отрицал обвинения и жаловался, что работники службы давили на него, просили признаться, пугали, что как только исполнится 16 лет, он может оказаться за решеткой. Боялся, что его заберут в интернат", – говорится в сообщении.

Facebook Виктории Микитюк

Мальчик жил с 75-летней бабушкой-соседкой, так как его мать лишили родительских прав из-за проблем с психикой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева молодой парень покончил с собой на глазах у своих знакомых, прыгнув в озеро с ледяной водой.

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