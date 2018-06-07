Связи с Кадыровым нет: в деле о покушении на Осмаева и Окуеву случился неожиданный поворот

Мотивом первого покушения на добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву летом 2017 года была все же "личная неприязнь".

Такое заявление сделал замначальника отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко, пишет "Настоящее время".

На суде в отношении Артура Кринари (он же Денисултанов, он же Дакар, он же Курмакаев, он же Цебро, он же Вернер) подозреваемого в покушении на Осмаева и Окуеву, состоявшемся в июне 2017 года, зачитали обвинительный акт.

При этом мотив покушения был обозначен так:

"Будучи осведомленным о публичной, общественной, патриотической деятельности Осмаева и Окуевой, которые активно выступали против политики руководства Российской Федерации и Чеченской Республики, принимали активное участие в проведении антитеррористической операции по урегулированию вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей, имея неприязненное враждебное отношение к последним, решил совершить их убийство, для чего разработал детальный план преступления".

При этом отмечается, что в обвинительном акте теряется российский след.

"Все, что было мной сказано в обвинительном акте, находит подтверждение материалами уголовного производства. Другие заявления и сообщения, в том числе политиков на первоочередной стадии досудебного расследования, на сегодняшний день, как вы услышали, не нашли своего подтверждения", - сказал Величко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года в Киеве, на Подоле, совершили покушение на известных воинов АТО – командира батальона им. Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.