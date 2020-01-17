Связано с убийством друга Кернеса? Появились детали расстрела бизнесмена в Харькове

В Харькове вечером, 16 января, был застрелен 48-летний директор похоронного бюро Виталий Шульга, который может быть связан с мэром Геннадием Кернесом.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области, убийство произошло на улице Танкопия, 7/1, у подъезда жилого дома. Киллер несколько раз выстрелил в живот бизнесмену и скрылся (чтобы посмотреть видео, доскроллльте до конца новости).

Издание KHARKIV Today пишет, что убийца застрелил Шульгу, когда тот выходил из подъезда и направлялся к авто с водителем. В результате стрельбы последний не пострадал. У бизнесмена остались жена и двое детей.

"Он всегда был открытым и дружелюбным человеком. Всегда выручал и никого не оставлял в беде. В голове не укладывается, кому нужно было его убивать. Он был неконфликтным и никогда не связывался с криминалом", – поделилась подруга семьи погибшего.

Убитый Шульга

После убийства полиция объявили план "Сирена" и обнародовала приметы стрелка: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

Убийство в Харькове

Убийство в Харькове

Отметим, что Виталий Шульга был директором похоронного бюро 3-го городского кладбища, где похоронен близкий друг мэра Харькова Геннадия Кернеса бизнесмен Юрий Димент, которого убили 26 февраля 2016 года.

Тогда в полиции рассказали, что 52-летний бизнесмен был убит выстрелом в голову. При этом СМИ сообщали, что Димента расстреляли из автоматического оружия. На теле убитого обнаружили 12 пулевых ранений, еще две пули попали в голову.

Убийство в Харькове

Убийство в Харькове

Убийство в Харькове

По факту убийства Шульги полиция внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Харькове убили Виталия Шульгу 057.ua

В Харькове убили Виталия Шульгу 057.ua

В Харькове убили Виталия Шульгу 057.ua

В Харькове убили Виталия Шульгу 057.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове застрелили местного предпринимателя Дмитрия Шкандыбу.

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