Связан с "Л/ДНР": всплыла скандальная информация о депутате Соболеве

Автомобиль Range Rover, в котором был убит трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, фигурирующей в уголовном производстве относительно финансирования терроризма на Донбассе.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо". Речь идет о компании "ДонУкрПроектНИИ". Именно у этой фирмы Соболев арендовал Range Rover 2013 года выпуска, о чем говорится в его декларации.

Компания "ДонУкрПроектНИИ" была зарегистрирована в Донецке, а учредителем ее являлся Вячеслав Соболев. Именно "ДонУкрПроектНИИ" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных "Л/ДНР". Данная фирма использовалась для легализации средств, получивших от ведения незаконного бизнеса на захваченной территории.

Фирмы, связанные с Соболевым, осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 000 000 гривен. Среди них и компании, владевшие сетью супермаркетов "Обжора", которые продолжили работать в оккупации после 2014 года.

Всплыла скандальная информация о депутате Соболеве Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с еще одним влиятельным "донецким". Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

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