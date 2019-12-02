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2 декабря • обновлено в 11:19
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Связан с "Л/ДНР": всплыла скандальная информация о депутате Соболеве

16т
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Автомобиль Range Rover, в котором был убит трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, фигурирующей в уголовном производстве относительно финансирования терроризма на Донбассе.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо". Речь идет о компании "ДонУкрПроектНИИ". Именно у этой фирмы Соболев арендовал Range Rover 2013 года выпуска, о чем говорится в его декларации.

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Компания "ДонУкрПроектНИИ" была зарегистрирована в Донецке, а учредителем ее являлся Вячеслав Соболев. Именно "ДонУкрПроектНИИ" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных "Л/ДНР". Данная фирма использовалась для легализации средств, получивших от ведения незаконного бизнеса на захваченной территории.

Фирмы, связанные с Соболевым, осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 000 000 гривен. Среди них и компании, владевшие сетью супермаркетов "Обжора", которые продолжили работать в оккупации после 2014 года.

Всплыла скандальная информация о депутате Соболеве

Всплыла скандальная информация о депутате Соболеве

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с еще одним влиятельным "донецким". Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Покушение на Соболева
Персона
Вячеслав Соболев
Место
Украина
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Комментарии
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Никитюк Вита
Никитюк Вита
Автор,вы вообще в своем уме?Убили ребенка,а вы сейчас вместо соболезнований начинаете лить грязь на убитого горем отца.Складываетсявпечатление,что вы на стороне убийц.А может вы сами причастны к этому?
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2
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Не хоче українська земля носити промосковську сволоту.
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0
2
Никитюк Вита
Никитюк Вита
Станкевичус Лілія, как земля носит такую сволочь,как ты?
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2
0
семенов Александр
семенов Александр
Станкевичус Лілія, Это ты про 3-летнего ребенка?
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3
1

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