В Украине накрыли наркокартель: названо имя депутата-организатора

Львовским депутатом, которого задержали по подозрению в создании крупного наркокартеля, оказался 24-летний член партии УКРОП Сергей Феденишин.

Об этом со ссылкой на прокурора Львовской области Ирину Диденко сообщает "24 канал" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В УКРОПЕ признали, что Феденишин баллотировался именно от них и уже заявили об исключении депутата.

В Украине накрыли наркокартель: названо имя организатора

"Сергей Феденишин баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинскую ОТО. Хотим подчеркнуть, что "Украинское объединение патриотов – УКРОП" категорически осуждает любые преступления. Мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа", – сказано в сообщении на официальной странице организации в Facebook.

Что известно о Феденишине

В декларации за 2018 год он указал, что занимается предпринимательской деятельностью, благодаря которой заработал в течение года 539 тысяч 818 гривен. Недвижимость депутат не декларировал, однако указал автомобиль Renault 2004 года выпуска.

В Украине накрыли наркокартель: названо имя организатора Facebook Сергея Феденишина

В Украине накрыли наркокартель: названо имя организатора Facebook Сергея Феденишина

В Украине накрыли наркокартель: названо имя организатора Facebook Сергея Феденишина

В Украине накрыли наркокартель: названо имя организатора Facebook Сергея Феденишина

Новые детали дела

Прокурор Ирина Диденко и представитель полиции Роман Рыбицкий рассказали подробности расследования.

Отмечается, что задержанных 19, но ожидают больше. Сейчас всем объявили подозрения. Двоим организаторам избрали меру пресечения – содержание под стражей или залог по 20,7 миллиона гривен.

К группировке, по данным следствия, причастны двое бывших полицейских. Банда "работала" минимум год, последние семь месяцев даже вела полноценную бухгалтерию. Схема охватывала 6 областей и вышла на международный уровень. Наркотики продавали через интернет, применяли закладки и пересылали "Новой почтой".

Как сообщал OBOZREVATEL, наркокартель в 6 регионах Украины был разоблачен полицией 26 ноября. Группировка занималась продажей и изготовлением наркотиков на международном уровне. По делу задержали 19 человек и изъяли наркотиков на 25 миллионов гривен.

Позже свой комментарий также прислала компания "Новая почта". Так, по правилам клиенты не имеют права отправлять наркотики, оружие, боеприпасы, запрещенные вещества, то, что может легко возгореться или навредить окружающим.

"Принимая посылки для отправки, операторы в отделениях "Новая Почта" действуют в рамках законодательства Украины. Согласно ч. 2 ст. 917 Гражданского кодекса отправитель должен предъявить в установленный срок груз, который подлежит перевозке, в надлежащей таре и (или) упаковке; груз должен быть также замаркирован соответствии с установленными требованиями", – пояснили в компании. То есть по закону ответственность лежит на том, кто отправляет. А "Новая почта" обязана принять посылку, если она правильно упакована и не вызывает подозрений. Вскрывать и проверять нельзя.

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