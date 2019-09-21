Связали колготками в кровати: появились жуткие детали зверского убийства девушки в Киеве

Убитая в Киеве 21 сентября 16-летняя девушка была избита и связана колготками в собственной постели.

Как сообщает "Информатор Киев", девушку нашла ее бабушка, хотя ранее была информация, что тело было обнаружено тетей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным правоохранителей, она увидела внучку, лежавшей в постели и связанной колготками. На теле видны побои и следы от рук на шее погибшей.

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Правоохранители раскрыли детали убийства 16-летней девушки в Киеве Украинская правда

Сообщается, что девушка была уже без признаков жизни, хотя родственники пытались оказать ей первую помощь до приезда скорой помощи, которой осталось только констатировать смерть.

По словам родственников, погибшую регулярно избивал отец. Его правоохранители нашли на лестничной клетке этажом выше и задержали. Детали преступления устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заброшенном военном полигоне в Черкасской области нашли тела двух мужчин со следами насильственной смерти.

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