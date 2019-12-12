Связь Омельяненко со скандальным застройщиком: как в Киеве появился еще один незаконный ЖК

Одиозный столичный застройщик и конечный бенефициарный собственник компании "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась продолжает незаконную стройку в Киеве, начатую компанией "Киевгорстрой-1", которую ранее возглавлял подозреваемый в хищении сотен миллионов гривен экс-нардеп от "Партии регионов" Алексей Омельяненко.

На Воздвиженке в урочище Гончары-Кожемяки ведется строительство ЖК "Подол Град", застройщиком которого является недавно попавшая в серьезный скандал госскомпания "Укрбуд", сообщается в материале OBOZREVATEL.

Заказчиком строительства выступал ПАТ "Киевгорстрой-1 им. М. П. Загороднего" под главенствованием Омельяненко, но после банкротства объект был выкуплен компанией Микитася.

На данный момент против Омельяненко ведется следствие, его подозревают в хищении сотен миллионов гривен в период с 2008 по 2014 гг, когда он занимал должность главы наблюдательного совета "Укргазбанка".

Алексей Омельяненко "Зик"

В 2018 году Генпрокуратура объявила экс-чиновнику о подозрении, а суд арестовал его с возможностью внесения залога в размере более 90 млн грн. Но в июне 2019 года Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения подозреваемому, и отпустил Омельяненко фактически "под честное слово".

Сейчас же местные жители протестуют против строительства ЖК, связанного Микитасем и Омельяненко. Еще в 2017 году Голосеевский райсуд арестовал три из этих участков площадью 2,26 га, как вещественные доказательства в уголовном деле. По материалам дела, прокуратура обвинила УГСК "Укрбуд" в самовольном занятии данных участков.

Но, в том же году Апелляционный суд отменил арест участков, сославшись на недостаточность улик.

В 2018 году Киевсовет разорвал договор аренды участка с ООО "Фундація "Якісне житло", которое с 2012 года выступает арендатором застраиваемой земли в Гончарах-Кожемяках. Более того, 26 июня 2018 года Киевсовет признал эту территорию сквером.

ЖК "Подол Град" "ЛУН"

Но 18 апреля 2019 года Кассационный хозяйственный суд принял постановление в пользу ООО "Фундація "Якісне житло" и отменил решение Киевсовета. Местные активисты убеждены, что решение принято незаконно, и продолжают протестовать против строительства, часть которого уже завершена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ноябре 2018 года Генеральная прокуратура завершила расследование в отношении бывших руководителей Укргазбанка о хищении государственных средств.

О том, что Генеральная прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю правления Укргазбанка, стало известно еще 16 апреля 2018 года.

11 февраля о подозрении сообщили трем лицам – бывшему члену наблюдательного совета "Укргазбанка", экс-заместителю председателя правления банка и руководителю предприятия.

Спустя несколько дней суд арестовал экс-акционера Укргазбанка. Выяснилось, что речь шла об Алексее Омельяненко, который также является совладельцем Укргазбанка.

В апреле 2019-го Печерский районный суд Киева принял решение продлить срок содержания под стражей для бывшего зампреда правления Укргазбанка Алексея Омельяненко.

А в июне 2019 года этот же суд отпустил экс-нардепа из-под стражи без всяких обязательств.

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