В 2014-м году в Свердловске, Луганской области, где я тогда жила среди чиновников высшего ранга, скажем так: судьи, прокуроры, милиция, разносилась очень на тот момент странная, но, весьма правдоподобная версия "донбасской революции" — буферная зона.

Тогда на фоне качалок от Кремля типа "крематории СБУ", "всех сдадут на органы", "бандеры заберут наши шахты", "будут навязывать свою веру и запрещать православие", "запретят советскую историю и русский язык", "Ванга предсказала распад Украины и расцвет России", которыми пичкали телевизионнозависимое население Донбасса, очень сложно было отделить информационные зерна от информационных плевел.

Я выбрала такую стратегию: слушай все, что говорят об Украине плохого, получишь то, что собирается здесь сделать Россия. Я не знаю почему, но это произошло интуитивно. Если по городу шел слух "укропы будут вести обстрел города фосфорными бомбами", то я готовила подвал, тревожный чемоданчик, так как знала — обстрел будет, но со стороны РФ.

И ни разу не ошиблась.

И вот тогда "укропы хотят выселить из Донбасса всех жителей, забрать наши шахты, а людей продать на органы, чтобы здесь сделать базу НАТО и военную буферную зону", я перевела как "Россия хочет методом военных действий, снижения социального уровня жизни и разрушения городов, закрытия шахт, создать невыносимые для жизни условия местному населению, принудительно ли, добровольно ли, но выселить из Донбасса всех жителей, закрыть все шахты, из людей сделать трудовых-, физических-, наркозависимых рабов, и создать на этой пустоши военную буферную зону, чтобы не дать Украине стать членом ЕС и НАТО и защитить свои границы от пристального внимания НАТО". То же сделают и с Крымом.

И не ошиблась. Крым из жемчужины Пальмиры, превратился в пустошь и военную базу, напичканную российским металлоломом. В эту же пустошь превращают и ОРДЛО.

За 6 лет войны РФ несколько раз меняла стратегии воздействия на Украину путем ОРДЛО.

Первая попытка была создание "Новороссии" — анклава из 9 областей. Не получилось. Нарратив "навароссия" сыграл против его создателя, объединив в борьбе за свою независимость миллионы украинцев.

Что же, остановились на ОРДЛО, сделав его неизлечимой гангреной на теле Украины, которая должна была тлеть, заражая и уничтожая страну, расползаясь невидимым вирусом. Здесь почти получилось. Обросло бизнесом. Коррупцией. Помогло в вербовке и промывке мозгов украинцев. Но политически РФ снова проиграла. Санкции жали. ОРДЛО тянуло и деньги, и войска, и уничтожало репутацию "всевеликого стратега".

Третья попытка была политическая перезагрузка страны путем внедрения пророссийских сил в Раду и управляющие жизнедеятельностью органы Украины. Здесь снова 50 на 50.

Абсолютно управляемый, алчный, трусливый, малограмотный фобиеносец гомо-советикус это дитя российского Франкенштейна, по своей сути гомо-мартышка с гранатой, которая с перепугу может кинуть ее даже в хозяина. Санкции с РФ не сняли. Быструю капитуляцию не подписали, украинские партнеры, конечно, удивились выбору народа Украины, но хваткую руку с горла Путина не убрали.

Теперь РФ нужно и ОРДЛО удержать, и Зеленского снять, и заменить его на более сдержанного и менее трусливого самостоятельного политика типа Медведчука, и Европе не дать горло передавить, и свой народ утихомирить, и… В общем, у господина многоходовочника появилось дополнительного головняка в виде многоходовочек, которые стали самостоятельными единицами и принялись доить Кремль, чудить, выдвигать требования, устраивать шоу, так как остановка войны для "власти" ОРДЛО по сути означает минус деньги, плюс смерть.

В общем, политически ситуация постоянно корректируется. Например, если вчера из Кремля требовали изменений в Конституцию Украины в части "особый статус всей административной территории Луганской и Донецкой областей", о чем было договорено при встрече в Омане, то сегодня требования изменились на "предоставить Луганской и Донецкой областям статус свободной экономической зоны". Слова разные, принцип тот же: ОРДЛО анклав боевиков и РФ в составе Украины, амнистия, русский язык, право территорий путем референдума присоединятся к "зоне", совместный с "народной милицией" контроль границы, совместный с боевиками и РФ бизнес.

"Народ Донбасса" с российско-ордлынскими паспортами признается гражданами Украины и начинает стучать касками "вернуть все, как до войны, вы суки, разбомбили, укроп плати, шахты восстанавливай". Джек-пот!

При этом территория де-факто под контролем РФ, де-юре украинская, и еще один сбитый Боинг в небе над Донбассом, будет нашей проблемой, так как это наша "свободная экономическая зона". Войска РФ признаются миротворцами и никуда не уходят, создавая по сути, буферную военную зону, чтобы НАТО…

То есть, тасуя политических королей в колоде войны, РФ все равно рассматривает территорию ОРДЛО, как буферную военную малолюдную зону для расположения своих военных баз.

"Если бы не республика, здесь бы уже наши шахты топтали сапоги солдат НАТО", - до сих пор говорят в ОРДЛО, и до сих пор боятся НАТО, как черт ладана.

ОРДЛО пустеет. Россия выкачала из него весь трудовой и индустриальный ресурс. Вывезены из ОРДЛО в РФ предприятия, станки и оборудование. Заводы и шахты вырезаны на металл. Здания разбирают. Земли минируют. Люди деградируют. Засилье наркотиков и безработица делают свое дело. За шесть лет оккупации части Луганской области уничтожено около 35 тысяч рабочих мест и закрыто более 20 шахт.

Экология ОРДЛО… Уже и Таганрог пьет шахтную радиоактивную воду, которая заполнила все водяные горизонты и отравила все на своем пути. Она идет из шахты "Юнком", где СССР оставила после себя "наследие" в виде капсулы, заполненной радиационной водой, скопившейся там после ядерного взрыва на объекте "Кливаж".

Земля заминирована настолько, что там нельзя просто выйти в поле нарвать ромашек или разбить палатку. Все проселочные дороги, это дороги смерти.

Под Лутугино опять взорвался автомобиль с гражданскими, молодой парой, искавшей романтик-уединения на природе.

Коммуналка ОРДЛО это уже труп, разлагающийся и смердящий труп. Здесь не помогут ремонты. Здесь все сгнило. Еще чуть–чуть и начнут рушиться многоэтажки, подтопление шахтными водами. Срываются лифты, убивая людей. Города погружаются во мрак, постоянные аварии то электро, то водо, то газовых линий.

В ОРДЛО нет будущего, поэтому на Россию бегут пророссийкие апологеты, опоччленцы. Все соцсети ОРДЛО, шахты, СМИ и остановки забиты рекламой "работа в РФ". Шахтеры едут в Воркуту на шахты или в Москву строить метро. Обычный люд едет на поля, работать на абхазцев и дагестанцев.

И если раньше пророссийские чаще всего выезжали на заработки или ПМЖ в РФ, то сейчас 80% выезжающих из ОРДЛО выбирает мирные части Украины.

Вчерашние "бандероборцы", "правосекофобы", "укрофобы", "укроненавистники", совколюбы", "путиноверы" сегодня это жители Черкасс, Запорожья, Мариуполя, Одессы, Харькова и даже Львова с Ивано-Франковском.

Фактически создав в ОРДЛО бандитско-военный анклав и уничтожив инфраструктурно-социальные пласты, Россия провела там тихую, гибридную "добровольно-принудительную" депортацию населения ОРДЛО.

Местное население "выдавливают" из ОРДЛО, и если раньше оккупант был вальяжен, то есть разрешал и на ЗНО выехать и на работу в Украину, то сейчас оккупант критичен, все условия созданы для того, чтобы из ОРДЛО можно было выехать только на РФ.

Паспортиризация ОРДЛО, как "республиканскими" так и российскими паспортами, так же способствовала оттоку жителей ОРДЛО из построенных ими же "маленьких угольных швейцарий".

Но, свято место пусто не бывает. И в ОРДЛО поехали жители российских зажопинсков, с удивлением рассматривающих неоновые вывески, парк кованых фигур, и рассылающих сверстникам, оставшихся в российских ипенях фото "диковинки" унитазов, лифтов, и красивых домов.

К чему приведет эта "миграция"? Детальнее я расскажу в следующей части…