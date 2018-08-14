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Священники УПЦ МП устроили провокацию на военном объекте Украины: что произошло

8.8тЧитать новость на украинском

Группа священников Одесской епархии УПЦ МП во вторник, 14 августа, пыталась попасть на территорию Военной академии Одессы в то время, когда там проходила базовая подготовка капелланов ВСУ.

Как сообщает "Думская", людей, называющих себя верующими и прихожанами храма Кирилла и Мефодия, не пустили на режимную территорию. Однако, представитель академии, который вышел к собравшимся, заявил, что они могут приходить в другие дни.

Священники утверждали, что хотят провести праздничное богослужение в храме на территории академии.

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

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По информации издания, храм святых Кирилла и Мефодия с 2005 года использовался только УПЦ МП. Ситуация не изменилась даже после начала войны, за что командование вуза неоднократно критиковали.

Как писал OBOZREVATEL, накануне вдоль линии разграничения на Донбассе представители УПЦ МП Донецкой и Мариупольской епархии активизировали мероприятия по привлечению прихожан в ряды незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Место
УкраинаОдесса
Объект
УПЦ МП
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Комментарии на сайте не модерированы
Галушка Любовь
Галушка Любовь
Засмучує , що у вояк очі перелякані. Якого біса? Гидко дивитись.
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0
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же провокаторы, богослужение хотели провести.
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4
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Моня
Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:"Це - суцiльна зрада! Все це свiдчить, що рiвень хохлятостi в Одесi залишається небезпечно низьким.."
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