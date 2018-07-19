МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Священника Киево-Печерской Лавры взяли на контрабанде 1,4 млн грн

Читать новость на украинском

Священник Киево-Печерской лавры пытался перевести в Россию 52 700 долларов США - около 1,4 млн гривен.

"Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения), конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств", – сообщает "Судова влада України".

Адвокат и сам священнослужитель не согласились с таким решением и подали на постановление местного суда апелляционные жалобы. Они просили освободить виновного от административной ответственности, потому что он якобы не собирался скрывать деньги. По его словам, это были пожертвования прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари.

Новости
"Стена" на границе с Россией: у фигуранта дела найдены десятки тысяч долларов

"Судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал стороне защиты в удовлетворении их апелляционных требований, поскольку лицо осознанно не задекларировало средства, которые перемещало через таможенную границу Украины. Священник Киево-Печерской лавры, заполняя декларацию, отметил, что перемещает с собой одно место с ручной кладью и валюту в размере 70 Евро", – сказано в сообщении.

Кроме того, он рассказал, что не перевозил валюту помимо задекларированной. И других товаров и предметов якобы при нем не было.

"Таким образом, по решению суда, священника Киево-Печерской лавры был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрено ст.472 Таможенного кодекса Украины, и конфисковано в доход государства изъяты 52 700 долларов США. Кроме того, служитель киевского храма пополнит государственную казну еще на 1420160,69 гривен в виде уплаты штрафа за нарушение Таможенного кодекса Украины", – резюмировали в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин призвал РФ провести в Украине контртеррористическую операцию.

Читайте все новости по теме "Криминал" на Обозревателе.

Тема
Криминал
Место
Украина
Объекты
РПЦГосударственная пограничная служба Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
11
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Пора москвабадских попов на кол сажать, предворительно забыв сие действие “задекларировать”. Приходит сытая козлиная рожа домой, ложится спать с “благими мыслями миллионных заработков”, а потом бац и прсыпается кацапня на колу, когда он уже мозг, точнее вату с башки выдавливает... А че, кацапские попы тоже могут быть хорошими, тобишь не совсем живыми
Ответить
0
0

Наши блоги