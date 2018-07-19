Священника Киево-Печерской Лавры взяли на контрабанде 1,4 млн грн

Священник Киево-Печерской лавры пытался перевести в Россию 52 700 долларов США - около 1,4 млн гривен.

"Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.472 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения), конфисковал изъятую валюту и назначил штраф в размере 100% незадекларированных денежных средств", – сообщает "Судова влада України".

Адвокат и сам священнослужитель не согласились с таким решением и подали на постановление местного суда апелляционные жалобы. Они просили освободить виновного от административной ответственности, потому что он якобы не собирался скрывать деньги. По его словам, это были пожертвования прихожан на восстановление Киево-Печерской лавры и приобретение церковной утвари.

"Судья Апелляционного суда Сумской области, рассмотрев материалы дела, отказал стороне защиты в удовлетворении их апелляционных требований, поскольку лицо осознанно не задекларировало средства, которые перемещало через таможенную границу Украины. Священник Киево-Печерской лавры, заполняя декларацию, отметил, что перемещает с собой одно место с ручной кладью и валюту в размере 70 Евро", – сказано в сообщении.

Кроме того, он рассказал, что не перевозил валюту помимо задекларированной. И других товаров и предметов якобы при нем не было.

"Таким образом, по решению суда, священника Киево-Печерской лавры был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрено ст.472 Таможенного кодекса Украины, и конфисковано в доход государства изъяты 52 700 долларов США. Кроме того, служитель киевского храма пополнит государственную казну еще на 1420160,69 гривен в виде уплаты штрафа за нарушение Таможенного кодекса Украины", – резюмировали в сообщении.

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