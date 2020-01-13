Свой телеканал и дети в Кембридже: что известно о подозреваемом в убийстве Амины Окуевой

Завтра суд будет избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Амины Окуевой, которую расстреляли в октябре 2017-ого в поселке Глеваха под Киевом.

Вероятно речь идет 55-летнем киевлянине, успешном бизнесмене Игоре Редькине, несколько лет назад он продал телеканал медиаменеджеру Валиду Арфушу. О том, кто остальные подозреваемые и какие версии убийства – читайте в материале OBOZREVATEL.

Чешский автомат

Подозреваемый по делу убийства Амины Окуевой – один, говорят в полиции. Установить его причастность удалось по следам ДНК, которые нашли на автомате и полном патронов магазине.

"В тот вечер автомобиль с Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым расстреляли на повороте в поселке Глеваха Киевской области, где они притормозили. В 800 метрах от места преступления нами был найден автомат и полный магазин патронов. оружие было непростое, чешского производства. И образцы ДНК, которые мы получили с автомата и патронов, совпали со следами ДНК подозреваемого", — сказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Полицейские показывают карту, где произошло преступление Нацполиция

Он уточнил, что мужчине в понедельник объявили подозрение, а в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения. Что касается роли этого человека в убийстве Амины Окуевой, то пока она тоже под вопросом. Силовикам известно лишь, что он держал в руках оружие, из которого стреляли в женщину-добровольца.

"Это не автомат Калашникова из Советского союза. У него есть некоторые особенности, но это не переделанное оружие, это боевое оружие другой страны бывшего соцлагеря", — говорит полицейский.

Мы уже писали, что мужчина попал в поле зрения правоохранителей осенью 2019-го. Сейчас на счету подозреваемых, а группировка насчитывает минимум семь человек, как минимум два убийства. В полиции уже намекнули, что эти люди могут быть причастными и к другим громким преступлениям. В том числе, и на территории стран Евросоюза.

Продал бизнес Арфушу

Пока идет следствие, говорят в полиции, имя задержанного называть не имеют права. При этом данные мужчины опубликованы в реестре судебных решений.

Информацию о подозреваемом опубликовали в Реестре судебных решений

Известно, что 55-летний Игорь Редькин, которого называют организатором группировки, не дает признательных показаний. В полиции говорят, что он родился в Дагестане, но давно является гражданином Украины.

Судя по данным Минюста, мужчина – бизнесмен. В 2015-ом он значился как совладелец телеканала о моде HD Fashion. А в 2017-ом продал его известному медийщику Валиду Арфушу. До 2009-го Редькин был соучредителем торгового центра "Техномаркет Алладин" на Позняках.

Супруга Редькина Ирина – тоже занимается бизнесом. До 2019-го она была владельцем фирмы, сфера деятельности которой – сдача в аренду недвижимости. Дети Игоря Редькина получали образование за границей – несколько лет назад сын искал работу переводчиком и указал, что учился в научно-техническом колледже Bellerbys в Кембридже, Великобритания. А дочь написала в соцсетях, что получила образование в Калифорнийском государственном университете в Лос-Анджелесе. Сейчас она живет в Нью-Йорке.

Отжимали бизнес

Пока же во всех трех убийствах нет ничего общего. Что касается расстрела топ-менеджера Caparol Павла Зможного, который произошел в 2016-ом году, то одна из версий — финансово-хозяйственный конфликт.

"Он возник в 2014-ом между "Капарол Украина" и одной из киевских фирм, которая еще в 2010-ом сдала им в аренду логистический комплекс в селе Вита-Почтовая Киевской области. Когда прыгнул курс доллара и возросла арендная плата, у них начались конфликты. Владельцы помещения отключили арендаторов от электрики, и те вынуждены были обратиться в суд. И мотив, грубо говоря, есть - это отжим бизнеса", – рассказали нам в полиции.

Павла Зможного расстреляли в 2016-ом

Начальника отдела рекламы киевского метро Павла Миленького убили тремя ножевыми ранениями в грудь. Это случилось 10 января 2019-го, когда он возвращался с маршрутки домой в село Святопетровское Киево-Святошинского района. Киллеры, судя по материалам дела, следили за жертвой с момента, как он вышел с работы на пр. Победы. Двое ехали за ним в общественном транспорте, еще двое для подстраховки – на купленных специально для преступления "евробляхах". На этих же машинах убийцы убегали с места преступления.

Согласно декларации, Миленький в метрополитене получал зарплату 17 тыс. грн. в месяц. Сбережений у семьи не было. Из недвижимости – одна квартира в Киеве, вторая – небольшая у супруги в селе Святопетровское. Также указан автомобиль HYUNDAI 2012 года выпуска стоимостью 200 тыс. грн.

"Его работа в метро никак не была связана с деньгами. Грубо говоря, он, как юрист, перепроверял правильно ли документально оформлены договора. Тем более, что метро не занимается размещением рекламы, это сфера – коммунального предприятия "Киевреклама". Поэтому убийство нашего коллеги с работой никак не могло быть связано", — рассказали нам сотрудники подземки.

Павла Миленького убили в январе 2019-го

В полиции добавляют, что по этому преступлению однозначных версий нет. "Проверяем все связи, родственников, знакомых. Но склоняемся к тому, что с работой это не связано", — добавил собеседник.

По словам начальника полиции Киевской области Андрея Небитова, именно убийство Миленького позволило выйти на след подозреваемых.

Версии касательно Амины Окуевой у полиции есть. Но озвучивать их не будут. "Известно, что подозреваемый и жертва не были между собой знакомы. Мы проверяли появившуюся в СМИ версию о деньгах и долгах, которые якобы могли стать причиной убийства. Но она не подтвердилась", – уточнил Небитов.

Кто остальные

В полиции уточняют – других подозреваемых (всего семь человек) тоже проверяют на причастность к убийству Окуевой и другим преступлениям. Среди фигурантов есть один иностранец – гражданин Беларуси.

"В сентябре Киево-Святошинский суд арестовал всех семерых. Но потом Шевченковский суд Киева за 15 минут выпустил их под домашний арест или личное обязательство, что очень странно", - рассказал нам один из следователей.

А вот адвокат Анатолий Губерский, который защищал осенью одного из подозреваемых, вспоминает, что доказательства были слабые. "Я в этом деле был недолго. Но из тех материалов, которые видел, могу сказать, что аргументация у следователей была слабенькая. Не знаю, что у них есть сейчас, поэтому сложно давать оценку", - сказал нам адвокат.

Напомним, один из подозреваемых – Сергей В. (с ним Обозреватель общался накануне). Он до 2017-го года числился директором фирмы, которая сдавала в аренду помещение "Капаролу".

Подозреваемые в двух убийствах Нацполиция

Также в деле "банды" фигурирует киевлянин Павел. Л. Он менеджер по развитию в Украине крупной венгерской фирмы, она занимается производством изделий из пластмасс. Бизнесмен пропагандирует здоровый образ жизни — YouTube он выкладывает ролики с зарядкой.

Павел Л. YouTube

Адвокат Павла сказал нам, что ему ничего не известно о причастности его клиента к делу Амины Окуевой. Также, среди подозреваемых есть двое безработных киевлян. Еще два фигуранта, из Чернигова и Николаевской области, работают слесарями в известных автомобильных фирмах.

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