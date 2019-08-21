"Своих не бросаем?" Пропагандисты запаниковали из-за организатора беспорядков в Одессе

Консулы РФ требуют у Евгения Мефедова, участника провокаций 2 мая 2014 года в Одессе, который вышел под залог из украинского СИЗО, оплатить 80 евро за восстановление утраченных документов.

Об этом сообщает одно из СМИ, придерживающееся антиукраинской позиции, ссылаясь на представителя российского фонда "Одиссей" Владимира Рыбина.

"Платные и качественные услуги, в соответствии с прейскурантом, оказывает консульство РФ в Одессе своим согражданам, оказавшимся на чужбине без документов и средств к существованию.

За недорого – всего за 80 евро – консульство РФ с благожелательной улыбкой выдаст вам бумажку, по которой вы сможете устроиться хотя бы грузчиком и снять хотя бы угол после пятилетнего сидения в зиндане в плену (паспорт, кстати, в зиндане и остается)", – написал Рыбин.

Отметим, пропагандисты назвали инцидент "вопиющем отношением сотрудников МИД России к попавшему в тяжелую ситуацию соотечественнику". Материал о Мефедове они опубликовали под заглавием: "Своих не бросаем".

Евгений Мефедов Соцсети

Напомним, россиянин Евгений Мефедов вышел на свободу вместе с украинцем Сергеем Долженковым. Нужную сумму за их залог перечислил нардепутат восьмого созыва Николай Скорик. Суд потребовал за каждого из подозреваемых 153 тыс. гривен.

Фигуранты "дела 2 мая" Долженков и Мефедов были взяты под стражу в 2014 году, а затем в 2017 году появились новые обвинения. Им было объявлено подозрение в попытке свержения конституционного строя, в захвате государственной власти и в посягательстве на территориальную целостность Украины.

16 августа суд постановил, что Мефедов и Долженков могут выйти из СИЗО под залог.

Евгений Мефедов lb.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-сотрудника правоохранительных органов Украины Игоря Паца, который был участником антимайдана и поддерживал террористов "Л/ДНР", депортировали из России, однако он бежал.

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