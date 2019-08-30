"Свои своих прессовали!" Журналист раскрыл позорный факт о террористах "ЛНР"

Журналист Сергей Сакадынский рассказал о том, как в 2014-м году попал на подвал к боевикам "ЛНР" и что там увидел.

Видео с беседой показал российский блогер Сергей Борисов. На нем также можно увидеть то самое место, где удерживали украинца. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Сакадынского, в основном, вместе с ним сидели простые жители Луганска, которые лояльно относились к боевикам, но тем не менее подвергались пыткам и издевательствам.

Сергей Сакадынский Скриншот с видео

"Всего в подвале было четыре комнаты, и в них находилось до 100 человек. 50-60 - это норма была. Здесь находились люди, которые республику поддердживали. Это те, кто не уехал, не сбежал, те, кто поддерживал идею независимости. А их прессовали. Свои же своих!" - рассказал он.

Сакадынский в 2014 году побывал в плену у боевиков "ЛНР" и провел несколько месяцев в подвале у бандитов из ГБР "Бэтмен". После освобождения он выехал на подконтрольную территорию Украины, однако вскоре вернулся в Луганск и продолжает теперь жить на территории, подконтрольной "ЛНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сакадынский заявил, что террористы так называемой ЛНР на блокпостах отжимали дорогие автомобили у жителей оккупированного Луганска.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!