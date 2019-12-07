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7 декабря • обновлено в 08:02
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"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: у ВСУ потери

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За пятницу, 6 декабря, террористы "Л/ДНР" 14 раз обстреляли украинских военных. В результате боевых действий на Донбассе два воина Операции объединенных сил были ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС на Facebook. Противник использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска устроили шесть обстрелов:

  • дважды у Авдеевки – используя минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

  • возле Водяного и Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • рядом с Николаевкой – из станковых противотанковых гранатометов;

  • неподалеку от Новогнатовки – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на протяжении 6 декабря было зафиксировано 8 обстрелов:

  • дважды у Новолуганского – из гранатометов и стрелкового оружия;

  • четыре раза рядом с Луганским – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Троицкого – из СПГ;

  • неподалеку от Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и прочего стрелкового оружия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" пытались вторгнуться на позиции военных Операции Объединенных сил в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

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Автор
Игорь Никитин
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
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