"Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе: у ВСУ потери

За пятницу, 6 декабря, террористы "Л/ДНР" 14 раз обстреляли украинских военных. В результате боевых действий на Донбассе два воина Операции объединенных сил были ранены.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС на Facebook. Противник использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Война на Донбассе
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска устроили шесть обстрелов:
дважды у Авдеевки – используя минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
возле Водяного и Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
рядом с Николаевкой – из станковых противотанковых гранатометов;
неподалеку от Новогнатовки – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на протяжении 6 декабря было зафиксировано 8 обстрелов:
дважды у Новолуганского – из гранатометов и стрелкового оружия;
четыре раза рядом с Луганским – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Троицкого – из СПГ;
неподалеку от Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и прочего стрелкового оружия.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" пытались вторгнуться на позиции военных Операции Объединенных сил в районе Светлодарской дуги на Донбассе.
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