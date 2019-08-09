"Свободы нет, ничего нельзя": в Крыму резко пожаловались на Путина

В аннексированном Россией Крыму местные жители пожаловались на то, что "власти" не подпускают их к Перекопскому заливу без специальных разрешений, ссылаясь на то, что это "пограничная зона". В сети люди в недоумении от ситуации.

Скриншоты с жалобами в пророссийской группе "Черный список Армянска-Красноперекопска" разместил блогер под ником "Крымский бандеровец" на своей странице в Twitter. Он с сарказмом написал, что в Армянске "покращилось".

"Я уроженка города и живу здесь с местной пропиской уже 49 лет, хочу поехать к заливу, мне говорят нужно разрешение в Симферополе – это что? Пограничная зона – проход по пропускам, нах*й такие приколи", – возмутилась местная жительница.

Крым Народна правда

В сети люди огорчились такой ситуацией. По их словам, "власти" создают неудобства, а компенсации никакой нету.

"Ничего лучше не могли придумать, как поставить воинский КПП у пляжа… Просто жесть… Был пляж, теперь – не понятно, что", "От кого они нас там защищают, не могу понять…", "Пусть делают официальную приграничную зону и доплату за неудобства. Заборов понаставили, ничего нельзя, свободы нет и компенсации никакой", – написали они.

Крым. В Армянске покращилось: "Ничего лучше не могли придумать, как поставить воинское КПП у пляжа. Просто жесть", "Пусть делают официальную приграничную зону и делают доплату за неудобства. Заборов понаставили, ничего нельзя, свободы нет и компенсации никакой", - скулят ватники pic.twitter.com/cb5OokJ798 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 августа 2019 г.

Комментарии Twitter/Крымский бандеровец

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму в разгар туристического сезона перекрыли дорогу на плато Ай-Петри. Подняться можно только по канатке, из-за чего людям приходится стоять в очереди по 5-7 часов.

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