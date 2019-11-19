На Донбассе был ликвидирован террорист Виталий Свинарёв с позывным "Бэра".

Как сообщил в телеграм-канале офицер ВСУ, 37-летний предатель Украины скончался от ранения.

Согласно информации из сети, Свинарев был уроженцем Макеевки Донецкой области. Весной 2017 года он был ранен, однако тогда выжил и продолжил воевать за "Л/ДНР".

Виталий Свинарёв

Виталий Свинарёв

Виталий Свинарёв

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские войска подло атаковали украинские позиции у села Сизое, которое находится недалеко от Луганска. В этом селе ранее бои не велись.

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