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"Свежее подзаборье!" В сети появились новые фото пустого Крымского моста 

1.8тЧитать материал на украинском

В сети появились свежие фотографии незаконно построенного российскими оккупантами Крымского моста, на котором практически нет машин.

Снимки опубликованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в микроблоге Twitter.

"Свежее подзаборье, если любопытно", - иронично подписаны кадры.

Крымский мост

Крымский мост

RoksolanaToday&Крым, Twitter

Крымский мост

Крымский мост

RoksolanaToday&Крым, Twitter

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Оккупанты начали опасное строительство на Крымском мосту: появились фото
Крымский мост

Крымский мост

RoksolanaToday&Крым, Twitter

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Не ждал от такого авторитетного блогера, как RoksolanaToday&Крым, что и его Кремль перекупит. Все нормальным людям давно известно, что мост не пережил первого ледохода, как и прогнозировал учёный Медовар.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Это технический мост бандерам в рыло)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Опять этот пидр RoksolanaToday&Крым все перепутал?!)))
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