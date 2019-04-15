"Свежее подзаборье!" В сети появились новые фото пустого Крымского моста 

В сети появились свежие фотографии незаконно построенного российскими оккупантами Крымского моста, на котором практически нет машин.
Снимки опубликованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в микроблоге Twitter.
"Свежее подзаборье, если любопытно", - иронично подписаны кадры.
Крымский мост
RoksolanaToday&Крым, Twitter
Крымский мост
RoksolanaToday&Крым, Twitter
Крымский мост
RoksolanaToday&Крым, Twitter
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.
16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.
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