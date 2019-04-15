"Свежее подзаборье!" В сети появились новые фото пустого Крымского моста 

В сети появились свежие фотографии незаконно построенного российскими оккупантами Крымского моста, на котором практически нет машин.

Снимки опубликованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в микроблоге Twitter.

"Свежее подзаборье, если любопытно", - иронично подписаны кадры.

Крымский мост RoksolanaToday&Крым, Twitter

Крымский мост RoksolanaToday&Крым, Twitter

Крымский мост RoksolanaToday&Крым, Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся