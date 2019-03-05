Перешедшую на сторону Украины ''Ополченочку'' предупредили об опасности

Бывшему командиру танкового экипажа "ДНР" Светлане Дрюк (позывной "Ветерок") может угрожать опасность от РФ. Женщину как важного свидетеля военной агрессии Москвы нужно защищать.

Такое убеждение в эфире ObozTV озвучил военный эксперт Игорь Козий. Он добавил, что это главный момент, на котором надо сфокусировать внимание украинским правоохранителям.

"Не забывайте, что в истории у нас были случаи, когда ни СБУ, ни МВД не смогли защитить очень влиятельного и необходимого свидетеля по некоторым делам, которые связаны с действиями РФ. Поэтому на это надо сегодня обращать внимание – как защитить этого человека и ее семью", – сказал он.

Ценность бывшей террористки для украинских служб военный эксперт отказался комментировать. Он отметил, что та информация, которую озвучивают о Светлане Дрюк, имеет право на существование.

Светлана Дрюк ("Ветерок") Скриншот видео

"Вы найдете в СМИ информацию, что это спланированная операция, что было подорвано 8 танков и другое... Слава Богу, если соответствующие структуры у нас научились работать и осуществлять мощные действия, которые, на мой взгляд, рано или поздно приведут к положительному результату," – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлану называли символом "Новороссии". Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный "ЛНРовский" блокбастер "Ополченочка".

Женщина перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла план сценария, который Россия может применить в случае масштабного наступления на Украину.

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