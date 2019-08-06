Повесился после секса: под Ривне разгорелся страшный секс-скандал со школьницей

В Ривненской области школьница обвинила 18-летнего парня в изнасиловании, после чего тот повесился. Родственники погибшего говорят, что молодой человек свел счеты с жизнью, не выдержал клеветы.

Местных жителей настолько возмутило происшествие, что они собрались устроить самосуд над (по их мнению) виновниками трагедии. Чтобы избежать расправы, школьница с семьей поспешно уехали в другую область.

OBOZREVATEL узнал подробности громкого дела.

18-летний Александр Олийник свел счеты с жизнью

Что произошло?

Жуткий случай произошел в с. Глинное Рокитновского района, известное на всю Украину тем, что здесь живут многодетные семьи.

Анна, так зовут 14-летнюю школьницу, вместе с родителями приехала из Сумской области в гости к бабушке. Вечером девушка отдыхала в компании с местными парнями, среди которых был и 18-летний Александр Олийник. Будто бы тогда парень и изнасиловал девушку.

В дальнейшем мать школьницы написала заявление в полицию и 2 августа к парню приехал участковый.

"Он стал о чем-то говорить с Сашей. Я спросила брата: "Что случилось?" Он ответил: "Я ничего не сделал. Дайте мне паспорт и новую одежду, вернусь и все вам расскажу. Все нормально". И лишь потом я узнала, что брата обвиняют в изнасиловании", – рассказала Оксана журналисту OBOZREVATEL.

Сестра погибшего Оксана Пышняк (у центре) ТСН

Требовали 50 тысяч

Впоследствии Александр рассказал родным свою версию случившегося. Он признал, что у него был секс с Анной, но это якобы произошло по обоюдному согласию, а девушка заявляла, что ей 17 лет.

Отметим, что по законодательству Украины секс с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Версия об изнасиловании вызвала сомнение у многих местных жителей. Как они рассказали нашим журналистам, преступление вроде как произошло рядом с жилыми домами, но если бы девушка кричала, это бы услышало полсела. Также на месте происшествия якобы обнаружили средства контрацепции и бумажки от конфет.

Отец Александра - Сергей - показывает место, где якобы произошло изнасилование ТСН

Оксана Пышняк говорит, что впоследствии старший брат Александра Игорь просил родственников девушки забрать заявление и предлагал решить этот вопрос деньгами, однако родные девушки отказались "брать эти бумажки".

Вечером 2 августа вдруг выяснилось, что Александр Олийник куда-то пропал. "Тогда наши односельчане сказали школьнице и ее родственникам, что если Саша не будет найден, не знают, что потом с ними сделают. После этого родственники Анны заявили, что заберут заявление за 50 тысяч грн", – отметила сестра погибшего. Так это или нет, разберется следствие. Однако на следующий день парня обнаружили повешенным в лесу. Узнав о трагедии, семья школьницы спешно покинула село – опасаясь расправы.

Трагедия произошла в с. Глинное Google. Maps

Трагедия произошла в с. Глинное Google. Maps

Сестра погибшего уверена, что школьница хотела заработать денег на ее брате. "Во время общения с полицейскими она говорила вначале одно, потом другое. В дальнейшем ее направили на прохождение экспертизы, так вот, эксперт сказал, что она – чистая! У нее на теле не было ни одной царапинки. Она просто свела молодого хлопца в могилу", – негодует женщина.

Фото Александра Олийника за день до трагедии – парень уже знал, в чем его обвиняют

Дело расследуется

Начальник пресс-службы ГУНП в Ривненской области Антон Крук подтвердил OBOZREVATEL факт обращения матери несовершеннолетней об изнасиловании ее дочери.

"Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). В ходе досудебного расследования следователи хотели пообщаться с установленным лицом, но не смогли найти. В дальнейшем тело молодого человека обнаружили в лесном массиве", – рассказал Крук.

Кроме того, по его словам, есть факт самоубийства (ст. 115 УК), и в рамках этого уголовного производства также будет установлена причинно-следственная связь между заявлением об изнасиловании и смертью парня.

Крук добавил, что расследование на сегодняшний день продолжается, и в зависимости от обстоятельств и имеющейся информации, возможна переквалификация. Также он отметил, что если судебно-медицинский эксперт где-то устно сообщает, что не увидел следов изнасилования, "нужно дождаться результатов экспертизы".

В этом доме проживала Анна с родственниками

Собирался жениться

Александр Олийник родился в многодетной семье – у него семеро братьев и сестер. На момент трагедии мать находилась на заработках в Польше, за семьей присматривал отец.

По словам Оксаны, ее брат собирался жениться – 10 августа он со своей невестой Викой планировали подавать заявление.

"Саша признался Вике и ее родителям о половой связи с той девушкой, и что та его запугивает. Он заявил, что возьмет в жены Вику. И невеста с родителями были согласны. Но свадьбе не суждено было случиться", – рассказала сестра погибшего.

Женщина написала заявление в полицию, в котором обвиняла 14-летнюю школьницу и ее семью в клевете.

Похороны Александра Олийника ТСН

(Продолжение следует...)

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