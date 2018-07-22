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"Свалили на укропов": в "ДНР" признались о массовом убийстве дончан

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В январе 2015 года террористы "ДНР" обстреляли остановку и троллейбус, в результате чего погибли около 10 человек и еще многие получили ранения. В Украине в теракте обвинили боевиков "ДНР", тогда как сами они заявили, что обстрел был проведен якобы украинскими военнослужащими.

В Twitter блогер "Фосфорная Горловка" опубликовал видео с террористом Денисом Лотовым, который признался в вине "ДНР".

"Были разборки между "Оплотом" и казаками. Кто-то там что-то у кого-то отжал и казаки приехали "наказывать". Из миномета они стреляли по оплотовской базе. Но стрелять они х*рово умеют, поэтому промазали и попали по остановке и по троллейбусу", - рассказал он.

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"Но сами же срочно из этого раздули историю о том, как укропы убили мирных жителей Донецка. Реально, "ДНР" это бандитское днище", - добавил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "ДНР" убили нескольких террористов.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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