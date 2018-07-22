"Свалили на укропов": в "ДНР" признались о массовом убийстве дончан

В январе 2015 года террористы "ДНР" обстреляли остановку и троллейбус, в результате чего погибли около 10 человек и еще многие получили ранения. В Украине в теракте обвинили боевиков "ДНР", тогда как сами они заявили, что обстрел был проведен якобы украинскими военнослужащими.

В Twitter блогер "Фосфорная Горловка" опубликовал видео с террористом Денисом Лотовым, который признался в вине "ДНР".

"Были разборки между "Оплотом" и казаками. Кто-то там что-то у кого-то отжал и казаки приехали "наказывать". Из миномета они стреляли по оплотовской базе. Но стрелять они х*рово умеют, поэтому промазали и попали по остановке и по троллейбусу", - рассказал он.

"Но сами же срочно из этого раздули историю о том, как укропы убили мирных жителей Донецка. Реально, "ДНР" это бандитское днище", - добавил террорист.

Отличное видео для Гааги. Террорист "ДНР" Денис Лотов рассказывает как в 2015-ом году российские казаки обстреляли из миномета троллейбус в Донецке и свалили все на ВСУ #рашисты #мрази pic.twitter.com/yl0fuIHqTS — Фосфорная Горловка (@natohawks) 22 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "ДНР" убили нескольких террористов.