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7 октября • обновлено в 18:01
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Свадьба сына Луценко: ГПУ внезапно закрыла дело о нападении на журналистов

2.7т Читать материал на украинском

Уголовное производство о препятствовании журналистской деятельности сотрудниками Управления госохраны на свадьбе сына экс-генпрокурора Юрия Луценко было закрыто.

Об этом написал в Facebook украинский журналист Михаил Ткач. Он отметил, что расследование велось почти два года, но следователи не увидели состава преступления.

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"Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко чтобы не найти состава преступления. Два. В течение двух лет наш адвокат пыталась получить фамилию следователя. Наш адвокат писала запросы. Через суд пыталась получить хоть какую-то информацию о ходе этого дела. Но тишина. На тот момент генпрокурором был Юрий Луценко. Дело закрыто в мае подчиненным Луценко. Инцидент произошел на свадьбе старшего сына Луценко", – рассказал он.

Свадьба сына Луценко: ГПУ внезапно закрыла дело о нападении на журналистов

Facebook

Свадьба сына Луценко: ГПУ внезапно закрыла дело о нападении на журналистов

Facebook

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Персоны
Юрий Луценко Михаил Ткач
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
да фигня. давайте лучше двойников путина посчитаем) скока их 5, 10 15 или 150?))
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