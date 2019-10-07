Свадьба сына Луценко: ГПУ внезапно закрыла дело о нападении на журналистов

Уголовное производство о препятствовании журналистской деятельности сотрудниками Управления госохраны на свадьбе сына экс-генпрокурора Юрия Луценко было закрыто.

Об этом написал в Facebook украинский журналист Михаил Ткач. Он отметил, что расследование велось почти два года, но следователи не увидели состава преступления.

"Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко чтобы не найти состава преступления. Два. В течение двух лет наш адвокат пыталась получить фамилию следователя. Наш адвокат писала запросы. Через суд пыталась получить хоть какую-то информацию о ходе этого дела. Но тишина. На тот момент генпрокурором был Юрий Луценко. Дело закрыто в мае подчиненным Луценко. Инцидент произошел на свадьбе старшего сына Луценко", – рассказал он.

Facebook

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 сентября 2017 года в Киеве женился старший сын Луценко Александр. Позже в сети показали фото со свадьбы старшего сына экс-генерального прокурора Украины.

Нападение сотрудников УГО на журналистов произошло в сентябре 2017 года около ресторанного комплекса в Киевской области.

Отметим, НАБУ и САП закрыли дело об использовании Луценко автомобилей ГПУ для развозки гостей и подарков в день свадьбы своего сына Александра.

Также Луценко прокомментировал применение силы против журналистов возле места свадьбы сына.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся