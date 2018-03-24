Сутки пролежал в кроватке: на Закарпатье горе-мать заморила сына голодом

На Закарпатье в селе Дротынци 26-летняя женщина заморила своих детей голодом. В результате 3-летний мальчик умер.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Отмечается, что горе-мать пьянствовала на детские деньги. А недавно вообще бросила своих двоих детей на несколько дней. Ее муж в это время был на заработках.

5-летняя девочка просила еду у соседей. Ее маленький братик оставался дома сам. Он долго плакал и звал маму, после чего умер. Тело мальчика сутки пролежало в кроватке, пока отец не вернулся домой. Он нашел ребенка и вызвал полицию.

Экспертиза подтвердила, что мальчик умер от голода.

Известно, что от регулярного недоедания ребенок отставал в развитии. Хотя местная медсестра уверяет, что недавно навещала эту семью и мальчик выглядел нормально.

Как сообщал "Обозреватель", горе-мать из "ЛНР" бросила ребенка в хостеле Киева.