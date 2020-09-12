Сутки на Донбассе прошли без обстрелов – штаб ООС
За прошедшие сутки, 11 сентября, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе наблюдалось соблюдение режима тишины, никаких нарушений со стороны российских террористов зафиксировано не было.
Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны также не нарушали перемирие, однако продолжили добросовестно выполнять задачи по защите Украины, отметила в Facebook пресс-служба штаба ООС. Также армейцы заверили, что ситуация в районе проведения ООС остается стабильной и полностью контролируемой.
"С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня также сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – заверили в штабе ООС.
В сводке отметили, что кроме военнослужащих ВСУ на Донбассе надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более 10 гектаров территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета.
Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8 267 гектаров территории и 23 гектаров акватории. Изъято и уничтожено 48 366 взрывоопасных предметов.
Кроме этого для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности 11 сентября завершено восстановление 10 домов, еще на 33 объектах работы продолжаются.
"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", – заключили защитники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 сентября российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области.
Кроме того, в сети появилось видео, на котором видно, как вражеское подразделение вышло из занимаемой посадки и уже прокопало в сторону позиций ВСУ более ста метров.
К аналогичным действиям террористы прибегли вблизи Зайцево. К тому же там украинские бойцы сняли на камеру передвижение снайпера "ДНР".
Между тем ОБСЕ зафиксировали минирование автодорог террористами "Л / ДНР".