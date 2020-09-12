Сутки на Донбассе прошли без обстрелов – штаб ООС

За прошедшие сутки, 11 сентября, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе наблюдалось соблюдение режима тишины, никаких нарушений со стороны российских террористов зафиксировано не было.

Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны также не нарушали перемирие, однако продолжили добросовестно выполнять задачи по защите Украины, отметила в Facebook пресс-служба штаба ООС. Также армейцы заверили, что ситуация в районе проведения ООС остается стабильной и полностью контролируемой.

"С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня также сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – заверили в штабе ООС.

В сводке отметили, что кроме военнослужащих ВСУ на Донбассе надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более 10 гектаров территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8 267 гектаров территории и 23 гектаров акватории. Изъято и уничтожено 48 366 взрывоопасных предметов.

Кроме этого для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности 11 сентября завершено восстановление 10 домов, еще на 33 объектах работы продолжаются.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками. В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", – заключили защитники.

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