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Сутки горело! ВСУ разнесли позицию "Л/ДНР": офицер показал видео

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Украинские воины уничтожили позицию террористов "Л/ДНР" на Донбассе в районе Ясиноватской развязки.

"Российские оккупанты решили восстановить свои ранее уничтожены позиции в районе Ясиноватской развязки для провокационных обстрелов воинов ОС. Но ни шанса наши бойцы им не дают. Во время нахождения на позициях оккупантов воины ОС решили отправить очередные плюшки ватрушкам", — сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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По данным разведки двое оккупантов присоединились в ряды "бригады-200", еще пятеро зализывают свои раны. Позиции и укрытия горели целые сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе разгорелись кровавые бои, ВСУ понесли потери.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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