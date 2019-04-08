Сутки горело! ВСУ разнесли позицию "Л/ДНР": офицер показал видео

Украинские воины уничтожили позицию террористов "Л/ДНР" на Донбассе в районе Ясиноватской развязки.

"Российские оккупанты решили восстановить свои ранее уничтожены позиции в районе Ясиноватской развязки для провокационных обстрелов воинов ОС. Но ни шанса наши бойцы им не дают. Во время нахождения на позициях оккупантов воины ОС решили отправить очередные плюшки ватрушкам", — сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По данным разведки двое оккупантов присоединились в ряды "бригады-200", еще пятеро зализывают свои раны. Позиции и укрытия горели целые сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе разгорелись кровавые бои, ВСУ понесли потери.

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