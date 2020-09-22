Сущенко рассказал новые подробности об обмене пленными с "Л/ДНР"

В списки по обмену пленными Украины с "Л/ДНР" недавно добавили двух человек.

Журналист и бывший узник Кремля Роман Сущенко в эфире Радио НВ сообщил, что общее количество в списках теперь составляет 134 человека.

По его словам, один из претендентов на обмен – экс-футболист, которого арестовали по надуманным обвинениям. Еще один – россиянин Алексей Житнюк, который работал в полиции Москвы, но сотрудничал с украинскими спецслужбами.

Сущенко рассказал, что мужчину разоблачили и арестовали, поскольку якобы произошла утечка из украинских спецслужб.

Роман Сущенко. Zmina.info

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что по итогам переговоров с помощниками президента РФ Владимира Путина в Берлине представителям Международного комитета Красного Креста предоставят беспрепятственный доступ ко всей неподконтрольной территории Донбасса до конца сентября, что должно ускорить процесс обмена пленными.

По его словам, у каждой из сторон в списках на обмен есть около 100 человек.