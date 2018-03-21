Сущенко могут освободить: названы конкретные сроки

Рассмотрение дела незаконно удерживаемого в РФ украинского журналиста Романа Сущенко в суде может завершиться в мае, и тогда же под влиянием международных посредников он может быть освобожден.

Как пояснил в интервью "Радио Свобода" адвокат Марк Фейгин, дело украинца "имеет небольшой объем" – 12 томов и четыре свидетеля, из которых главный свидетель обвинения – один.

"С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечены ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то будет синхронизировано с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае", – сказал он.

Адвокат также сообщил, что в марте Сущенко "передали часть писем с цензуры, всего около 40 штук, среди которых четыре письма уже покойного отца".

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилась информация, что Сущенко и осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.