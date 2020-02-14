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14 февраля • обновлено в 10:35
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Сурков возвращается: экс-главарь "ДНР" заговорил о кардинальных переменах

2.7т
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Бывший главарь "ДНР" Александр Ходаковский заговорил о возвращении помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова на украинское направление.

Информацию он изложил на своем Telegram-канале. По словам Ходаковского, в Кремле решили разделить влияние по Украине.

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"Козак будет отвечать за Украину, а Сурков за нас. Такое разделение свидетельствует о признании состоявшегося положения вещей – нас с Украиной нельзя рассматривать, как единое целое", – написал Ходаковский.

Он добавил, что подобное разделение упростит решение проблем "республики".

Сурков возвращается: экс-главарь "ДНР" заговорил о кардинальных переменах

Экс-главарь "ДНР" заговорил о возвращении Суркова

Экс-главарь "ДНР" заговорил о возвращении Суркова

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Об отставке Владислава Суркова стало известно две недели назад. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

  • Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины.

  • Руководителем "украинского направления" в Москве стал замглавы Администрации Путина Дмитрий Козак.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр Ходаковский Владислав Сурков
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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