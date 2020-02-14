Сурков возвращается: экс-главарь "ДНР" заговорил о кардинальных переменах

Бывший главарь "ДНР" Александр Ходаковский заговорил о возвращении помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова на украинское направление.

Информацию он изложил на своем Telegram-канале. По словам Ходаковского, в Кремле решили разделить влияние по Украине.

"Козак будет отвечать за Украину, а Сурков за нас. Такое разделение свидетельствует о признании состоявшегося положения вещей – нас с Украиной нельзя рассматривать, как единое целое", – написал Ходаковский.

Он добавил, что подобное разделение упростит решение проблем "республики".

Экс-главарь "ДНР" заговорил о возвращении Суркова ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Об отставке Владислава Суркова стало известно две недели назад. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

Украинский журналист Юрий Бутусов заверил, что отставка Суркова сильно переоценена и ничего не изменит в войне России против Украины.

Руководителем "украинского направления" в Москве стал замглавы Администрации Путина Дмитрий Козак.

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