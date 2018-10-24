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''Сурков слабеет'': писатель-террорист Прилепин ''наехал'' на куратора ''ДНР''

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Российский писатель, бывший командир террористов "ДНР" Захар Прилепин обрушился с критикой на помощника президента РФ, куратора оккупированных территорий Владислава Суркова.

В интервью изданию Накануне.RU он заявил, что лично заявил чиновнику, что "государственная молодёжная политика РФ" на Донбассе "дала абсолютно нулевой эффект".

"Государство вместо воспитания патриотов воспитывало "государственных ублюдков". Собственно, об этом я прямо и сообщил Вячеславу Суркову, с которым мы, может, два раза в жизни виделись. Я сказал, что ваша государственная молодёжная политика дала абсолютно нулевой эффект", - заявил террорист.

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Он отметил, что за четыре года на Донбассе не видел ни одного представителя прокремлевских организаций "Молодая Гвардия", "Наши" и других.

"Просто ни одного! Они туда никогда в жизни не приезжали, не считая Потупчик (прокремлевский блогер Кристина Потупчик - ред.), которая обхамила погибшего Моторолу, сказав, что "он просто ублюдок, и смерть – это лучшее, что я могу ему пожелать". И ещё ряд был этих упырей, которые сидели на всяких высших должностях. Вот как они себя ведут", - сказал Прилепин.

"Сурков сказал, что наша молодёжная политика имела безусловные минусы и, условно говоря, он сказал что-то вроде: "Нет причин для спора, я прекрасно понимаю, что правота где-то там, где вы находитесь", - добавил он.

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Как отметил телеграм-канал "Это ДНР, детка!", это заявление писателя свидетельствует о том, что он понимает, что Сурков слабеет, теряет позиции.

"Чутье у Прилепина отменное. Он из "ДНР" свалил за два месяца до убийства Захарченко. Как знал. Или в самом деле знал?" - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Прилепин вывез с Донбасса крупную сумму денег.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтУбийство Александра Захарченко
Персоны
Захар ПрилепинВладислав Сурков
Место
Россия
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Он Алекс
Он Алекс
клоака лугандонская.. "русский мир" во всей своей красе....
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