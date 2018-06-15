Сурков остается: Портников пояснил, чем аукнется переназначение куратора "Л/ДНР"

Переназначение помощника президента РФ Владислава Суркова на должность означает, что рассчитывать на какие-либо сдвиги в урегулировании конфликта на Донбассе в ближайшие месяцы - если не годы - не придется.

Данное мнение обнародовал в колонке на "Эспрессо" журналист и политический обозреватель Виталий Портников, который допустил, что сохранение за Сурковым кураторства "Л/ДНР" может повлечь за собой их превращение в полноценные квази-государства.

По его словам, РФ может пойти на проведение новых "выборов" их руководства, фактический отказ от каких-либо возможностей реинтеграции Донбасса.

"Как это обычно бывает в российских условиях, речь идёт не только о политическом, но и о финансовом интересе. А такой интерес важнее любой имитации взаимопонимания с Западом, отмены санкций и прочей шелухи. Потому что эта шелуха связана с государственными интересами России, а Сурков может обеспечивать куда более весомые частные интересы заинтересованных лиц. Ну и свои собственные", - пишет Портников.

Журналист уверен, что украинцам следует учиться жить в условиях затяжного конфликта, который будет отнимать силы и энергию государства на протяжении многих лет.

"Именно это - в отличие от популистских лозунгов и обещаний и сомнительных приоритетов государственного строительства и реформ - останется главным вызовом для успеха и самого существования Украины. Сохранение Суркова - ещё одно доказательство того, что война продолжается", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, документ о переназначении Суркова был обнародован на сайте Кремля.

Ранее СМИ сообщали, со ссылкой на приближенные к АП источники, что Суркова уволят с должности.