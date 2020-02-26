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26 февраля • обновлено в 10:37
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Сурков объяснил, как Путин выгнал его с Донбасса

3.3т
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Бывший помощник президента России Владислав Сурков, которого называют "куратором" войны на Донбассе, заявил, что добровольно сложил свои полномочия.

В интервью "Актуальным комментариям" он также рассыпался в комплиментах Владимиру Путину и выразил восторг тем, что был причастен к его "великим" делам.

Отвечая на вопрос журналиста о том, предлагали ли ему уволиться по собственному желанию, Сурков категорично сказал: "Сам. Это была чистая самоволка".

Вместе с тем, он отказался рассказывать, о чем говорил с президентом России накануне своего увольнения. Их встречу ранее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"О том (разговаривал. – Ред.), о чем счел нужным говорить президент. Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня", – начал подхалимничать Сурков.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

"Зеркало недели"

Также он заверил, что не знает, почему между подачей его заявления об увольнении и указом Путина о принятии отставки прошло достаточно много времени.

"Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "Это они тебе, дураку, дают время одуматься". Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала", – отметил экс-помощник Путина.

В конце он подчеркнул, что не жалеет о своем решении уйти из команды Путина. "Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста", – резюмировал Сурков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Путин Владислав Сурков
Место
Россия
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Комментарии
13
13
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фил филька
фил филька
обоз в своем стиле. стратегия рассчитанная на узколобую не читающую ниже заголовка упоротую аудиторию))
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Pooh Vini
Pooh Vini
Редкостный пиараст и ж,ополил.
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Серега Вий
Серега Вий
Работать надо было не на него,а на благо своего народа,долбень
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