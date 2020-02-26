Бывший помощник президента России Владислав Сурков, которого называют "куратором" войны на Донбассе, заявил, что добровольно сложил свои полномочия.

В интервью "Актуальным комментариям" он также рассыпался в комплиментах Владимиру Путину и выразил восторг тем, что был причастен к его "великим" делам.

Отвечая на вопрос журналиста о том, предлагали ли ему уволиться по собственному желанию, Сурков категорично сказал: "Сам. Это была чистая самоволка".

Вместе с тем, он отказался рассказывать, о чем говорил с президентом России накануне своего увольнения. Их встречу ранее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"О том (разговаривал. – Ред.), о чем счел нужным говорить президент. Я же со своей стороны был рад возможности сказать ему слова огромной благодарности. За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня", – начал подхалимничать Сурков.

Владислав Сурков "Зеркало недели"

Также он заверил, что не знает, почему между подачей его заявления об увольнении и указом Путина о принятии отставки прошло достаточно много времени.

"Не знаю. Одна умная женщина мне сказала, когда затянулось это дело: "Это они тебе, дураку, дают время одуматься". Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала", – отметил экс-помощник Путина.

В конце он подчеркнул, что не жалеет о своем решении уйти из команды Путина. "Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста", – резюмировал Сурков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также в интервью Сурков сделал скандальное заявление о том, что Украины якобы не существует, а ее народ – это "х*хлы".

Также он дал характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметив, что украинский лидер – совсем "не глупый" человек. При этом Сурков добавил, что Зеленский умеет располагать к себе людей.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что резкое обострение на Донбассе и бой под Золотым стали местью Суркова за увольнение.

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