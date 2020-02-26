Сурков болен раком? В скандальном интервью нашли намек

Факт того, что бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил себя со Стивом Джобсом, говорит о том, что "автор" войны на Донбассе скорее всего тоже болен раком.

Об этом написал на своем Telegram-канале "Катимся!" украинский журналист Петр Шуклинов. Он отметил, что тяжелая болезнь, скорее всего и подтолкнула Суркова дать нашумевшее интервью.

"Глубоко больной Владислав Сурков дал интервью. Говорит, догадался еще тогда – пять лет назад – что будут жертвы. "Так и случилось", – говорит. И гордится, что приложил руку к великим событиям. Тысячи убитых. Тысячи людей. Но он их лично никогда не видел, ведь "двадцать лет жизнь видел только из окна персонального автомобиля", – акцентировал внимание Шуклинов на самых циничных моментах откровений Суркова.

Владислав Сурков "Коммерсант"

Говоря о характеристиках, которые экс-помощник Путина дал сам себе, Шуклинов отметил, что они совершенно не случайны и являются своеобразным намеком.

"Больной считает себя русским путинистом. И сравнивает себя со Стивом Джобсом, который тоже умер от рака. Жалкое зрелище. Жалкий бывший главный таракан – кукловод тараканов. Никаких чувств, кроме презрения. И пусть теперь тянутся пред ним глухие окольные тропы", – эмоционально написал журналист.

Подытоживая, он выразил уверенность в том, что Украина выстоит, несмотря ни на какие попытки путинистов сломить наше государство. Вместе с тем, Шуклинов признал, что борьба за независимость будет долгой и тяжелой. "У нас прекрасное будущее. Но еще много русских тараканов предстоит пережить", – написал он, намекая на то, что у Суркова обязательно найдутся последователи-украинофобы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в декабре 2018 года Сурков появился на публике изможденным и с палочкой. Соответствующее фото Суркова вызвало большой резонанс, и его заподозрили в тяжелой болезни.

Позже, в мае 2019 года, появились слухи о том, что Сурков уйдет в отставку из-за проблем со здоровьем на фоне тяжелой наркотической зависимости.

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