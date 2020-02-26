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26 февраля • обновлено в 13:43
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Сурков болен раком? В скандальном интервью нашли намек

3.1т
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Факт того, что бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил себя со Стивом Джобсом, говорит о том, что "автор" войны на Донбассе скорее всего тоже болен раком.

Об этом написал на своем Telegram-канале "Катимся!" украинский журналист Петр Шуклинов. Он отметил, что тяжелая болезнь, скорее всего и подтолкнула Суркова дать нашумевшее интервью.

"Глубоко больной Владислав Сурков дал интервью. Говорит, догадался еще тогда – пять лет назад – что будут жертвы. "Так и случилось", – говорит. И гордится, что приложил руку к великим событиям. Тысячи убитых. Тысячи людей. Но он их лично никогда не видел, ведь "двадцать лет жизнь видел только из окна персонального автомобиля", – акцентировал внимание Шуклинов на самых циничных моментах откровений Суркова.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

"Коммерсант"

Говоря о характеристиках, которые экс-помощник Путина дал сам себе, Шуклинов отметил, что они совершенно не случайны и являются своеобразным намеком.

"Больной считает себя русским путинистом. И сравнивает себя со Стивом Джобсом, который тоже умер от рака. Жалкое зрелище. Жалкий бывший главный таракан – кукловод тараканов. Никаких чувств, кроме презрения. И пусть теперь тянутся пред ним глухие окольные тропы", – эмоционально написал журналист.

Подытоживая, он выразил уверенность в том, что Украина выстоит, несмотря ни на какие попытки путинистов сломить наше государство. Вместе с тем, Шуклинов признал, что борьба за независимость будет долгой и тяжелой. "У нас прекрасное будущее. Но еще много русских тараканов предстоит пережить", – написал он, намекая на то, что у Суркова обязательно найдутся последователи-украинофобы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Стив Джобс Петр Шуклинов Владислав Сурков
Место
Россия
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Николаев Олег
Николаев Олег
Там такие слова, что xoxлов порвёт. Но не дают вам прочитать, болезные. «Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бaндера, бaндура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?»
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Николаев Олег
Николаев Олег
Что касается Донбасса, Сурков ответил однозначно: в состав Украины, по его мнению, республики не вернутся. «У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», – сказал Сурков.
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Николаев Олег
Николаев Олег
«Хoxлы – ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин – вопросы открытые», – добавил Сурков
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Юг Руси
Юг Руси
Вы чо, с.ки? Ещё раз гавару - Шкода!
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Путина сегодня уже хоронили , может хватит. )))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Обломов Гоша, Украина всему начало - Роиссия всему конец.
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