Супруги утонули накануне 20-летия свадьбы, скорая ехала два часа. Подробности трагедии под Одессой

В Одесской области около села Лиман утонула супружеская пара. Как оказалось, тут есть опасное течение, которое и стало причиной трагедии. Однако местные власти открещиваются от пляжа, где случилась беда. Говорят, он ничей, поэтому за побережьем и не следят. На самом деле на этом пляже активно зарабатывают на туристах, но ни спасателей, ни медпункта здесь нет.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Тело женщины несло волнами

Супруги Тамара и Сергей В. отправились отдыхать с кумовьями неожиданно. Они оказались в селе Лиман у курорта "Катранка". "Тамара никак не могла собраться в отпуск. Но вот выдалось окошко, и они с мужем Сергеем и кумовьями поехали отдыхать к морю", – рассказывает сестра погибшей Татьяна.

Погибший муж Сергей занимался пластиковыми окнами. А Тамара работала в крупной международной косметической компании на складе под Киевом.

Но их отдых продлился совсем недолго. 4 августа они оба утонули. Родственники узнали об этом 5 августа, в день, когда Тамара и Сергей должны были отмечать 20-летие совместной жизни.

Тамара и Сергей собирались отметить 20-летие свадьбы Facebook группа Борисполь

Как рассказал очевидец трагедии Алексей Левченко, в тот день дул ветер, на море поднялись волны. Сам пляж находился на стыке лимана и моря. Он обратил внимание, что далеко в море заплыла молодая женщина: "Она улыбалась и была счастлива. У меня промелькнула мысль: так далеко от берега и сама, не боится".

Потом он заметил эту же женщину в окружении компании, с которой они приехали. Там были и дети, они плескались уже ближе к берегу. Но чуть позже что-то произошло, по берегу уже бегал пожилой мужчина и махал руками. А ту женщину с двумя мужчинами (кумом и супругом) относило все дальше в море. "Буквально на глазах пропал один мужчина, потом – женщина. Третий выплыл на спине", – вспоминает очевидец.

Позже молодая женщина появилась, она словно плыла на спине. На самом деле ее просто несло к берегу.

На пляже не оказалось спасателей, а врачи скорой были беспомощны

Как рассказал Левченко, на самом деле на берегу не оказалось никакой помощи. "На самом пляже, кроме зеленки и нашатыря, ничего не было. Там неподалеку отдыхали супруги с Волыни, мужчина – хирург. Он с женой бросился оказывать помощь. Женщина не дышала, врач делал ей массаж сердца. Скорая приехала через два часа. Они остановились далеко от этого места, потому что подъехать было невозможно. Пришел врач, который был беспомощен. Пришлось женщину нести к машине, постоянно останавливаясь и делая массаж сердца. Жена хирурга вколола ей адреналин. Она еще была жива!" – говорит Левченко.

Пляж возле села Лиман

Машина скорой была новая, но врач не знал, где что находится. Через полчаса только разобрались. Хирург поехал с Тамарой в больницу. Но после 23 часов стало известно, что женщина скончалась.

Сестра погибшей Тамары рассказывает: "Получается, что Сергей попал в сильное нижнее течение, а Тамара – в верхнее. Но самое главное, что на том пляже нет никакой помощи".

У супругов остались двое сыновей. "Они уже взрослые. Старшему 19 лет, он – студент. Младшему – 17, сейчас он подает документы в колледж. Их опекуном будет бабушка. Конечно, мы не оставим их, и все будем помогать", – говорит родственница. Семьи погибших выражают огромную благодарность людям, которые пытались спасти их родных и не остались равнодушными.

Местные власти открещиваются от пляжа

В селе Лиман, возле которого произошла трагедия, уверяют, что такое у них впервые. "Я не знаю, откуда берут такую информацию, что тут уже тонули люди, что тут особые течения. Я впервые об этом слышу. Такая масштабная трагедия, когда утонули сразу два человека, у нас первый раз. И произошло это не на территории "Катранки", а чуть дальше, уже за границами нашего ОТГ. Это скорее дикий пляж. Там действительно люди отдыхают в палатках, но мы ничего не можем сделать, потому что это не наша территория. На самом официальном пляже есть два спасательных пункта, есть медпункт и аптека", – заверила заместитель главы ОТГ Лимана Леся Комитиани.

Тамара работала в косметической компании Facebook группа Борисполь

Однако отдыхающая Наталья, которая как раз в этот день была на пляже, рассказывает, что это место не дикое. "Тут есть кафе, ларьки, неподалеку базар, что-то можно взять в аренду. Т.е. инфраструктура тут есть, а вот спасателей и медпункта нет. Так не должно быть. Многие сюда едут, потому что пляж немноголюдный и можно спокойно отдыхать. К тому же, я как раз проходила мимо машины скорой помощи, в которой молодой человек в плавках реанимировал эту женщину. Он оказался хирургом. Он спросил у медиков из скорой, есть ли у них кислородная маска, они сказали, что нет. А потом нашли. Не должно быть так, что на пляжном курорте медики не умеют проводить реанимационные действия и не знают, где и что у них в машине лежит", – говорит Наталья.

Люди отдыхают, а хозяев нет

Местный житель Сергей рассказывает, что место тут очень красивое и привлекает много отдыхающих.

"Мне отец рассказывал, что в 1969 году тут решили опреснить лиман и построили типа косы, которая отделяет море от лимана. В самом лимане собирались разводить рыбу. Вероятно, какие-то подводные течения там остались. Но я сам там отдыхаю и не слышал, чтобы там часто тонули люди. Как на каждом пляже, есть такие случаи", – рассказывает Сергей.

Еще один местный житель Владимир говорит, что действительно в районе этого пляжа есть опасное нижнее течение. И вспоминает, что лет пять назад там утонула девочка-сирота.

У супругов остались двое сыновей Facebook группа Борисполь

"Такие опасные места есть не только на Черном море. Везде, где есть так называемые карманы, они возникают. Я сам там купаюсь. Иногда заходишь в море и чувствуешь, как внизу идет течение. Но если умеешь плавать, то можно выплыть. Место действительно дикое, там никто за ним не следит", – рассказывает Владимир.

Удивительно, что пляж, куда десятилетиями украинцы ездят отдыхать, якобы никому не принадлежит. Местные власти должны либо запретить купание в этом месте, раз оно опасно, либо оборудовать берег спасательными вышками, обеспечить спасателями и медиками. Чтобы при необходимости людям могли оказать помощь и трагедия не повторилась.