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31 октября • обновлено в 21:35
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"Морду" авто снесло полностью: на Донбассе в страшном ДТП погибли супруги

2.1т Читать материал на украинском

В Лиманском районе Донецкой области 31 октября произошла авария с участием двух автомобилей. На месте погиб водитель со своей женой.

Автомобили столкнулись на трассе. По данным пресс-службы ГУНП в Донецкой области, правила движения предварительно нарушил водитель внедорожника Toyota: во время поворота влево он не предоставил преимущество ВАЗу.

В результате столкновения передняя часть легковушки была полностью уничтожена. Как сообщила OBOZREVATEL спикер Славянского отдела полиции Мария Тюрина, 42-летний водитель ВАЗа с 39 летней супругой – погибли.

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ДТП в Донецкой области

ДТП в Донецкой области

"Погибшие – жители Запорожской области. Также в ДТП пострадала 35-летняя пассажирка легкового авто и 44-летняя пассажирка внедорожника", – отметила она.

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

ДТП в Донецкой области

ДТП в Донецкой области

ДТП в Донецкой области

ДТП в Донецкой области

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ДТП произошло в Лиманском районе Донецкой области

ДТП произошло в Лиманском районе Донецкой области

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 31 октября произошло жуткое ДТП. В результате аварии пострадали два человека, еще один – погиб.

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Темы
Криминал Война на дорогах
Место
Украина Донецк
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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