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Супервооружение из спецстали: ВСУ передали новые БТР-4

3.7тЧитать материал на украинском

Харьковское конструкторское бюро им. Морозова, входящее в состав "Укроборонпрома", передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.

Об этом сообщает пресс-служба Лозовского кузнечно-механического завода (ЛКМЗ). Отмечается, что спецсталь прошла контроль и прием на всех этапах производства. По своим характеристикам она соответствует самым высоким мировым стандартам.

Сегодня в производстве находятся около 40 таких же корпусов для БТР.

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Супервооружение из спецстали: ВСУ передали новые БТР-4

"Для выполнения задач, стоящих перед предприятиями "Укроборонпром" и ЛКМЗ, в 2018 году была налажена производственная кооперация по изготовлению бронекомплектов и их последующего сбора на заводе им. Малышева, а также на ХКБМ и Киевском бронетанковом заводе (КБТО). Специалисты этих предприятий сейчас работают на ЛКМЗ, приобретая опыт для подготовки и создания производства корпусов на своих заводах", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине показали "убийцу" вражеских танков, который сейчас проходит испытания.

Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
У чубатых одна суперсталь, на БТРы и на минометы. Скоро узнаем, как новейшие рагульские БТРы пробиваются навылет из стрелкового оружия и трескаются по швам при пробеге в 100км
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