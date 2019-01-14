''Сунулись пощедровать'': ВСУ показали видео с ликвидированными террористами

В воскресенье, 13 января, несколько террористов "ДНР" были ликвидированы воинами Вооруженных сил Украины при попытке атаковать их позиции у населенного пункта Калиновое (Донецкая область).

Боевики пытались подъехать к украинским защитникам на МТ-ЛБ, однако были взорваны, сообщает Сергей Нещадим на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Террорист "ДНР" AFP

"Ода об убиенных орках. В жизни террориста, который нарушает мирную жизнь Украины, бывает разное. Бывает так, что она резко прерывается, особенно когда обладатель этой жизни пытается атаковать позиции воинов ВСУ. Именно так и случилось с несколькими несчастными орками, которые вечером 13 января этого года, в МТ-ЛБ сунулись пощедровать за порцией металла. В результате видим подбитую бронемашину, а в ней и вокруг нее неудачные охотники за приключениями. В итоге что мы имеем: 1-200, 1-300, ну и минус МТ-ЛБ в районе населенного пункта Калиновое. Убиенные обезьяны числились во втором батальоне шестого полка. Скорбим и помним, а воины ВСУ ждут новых гостей за дополнительными порциями сюрпризов", — с сарказмом написал автор видео.

Судя по ролику, утром 14 января взорванная техника оккупантов так и продолжала лежать на поле, как и те, кто в ней находился.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, как террористы "Л/ДНР" на Донбассе провожают цинковый гроб с телом ликвидированного боевика на родину в Россию. На ролике видно, как оккупанты выпивают у грузовика с трупом, а затем начинают стрелять из автоматов и пистолетов.

Также в интернете всплыл ролик, на котором зафиксированы минометные обстрелы городов на Донбассе террористами в 2014 году. На кадрах видны преступления оккупантов в городе Шахтерск.

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