Суд в Киеве вынес приговор Януковичу: какой срок получил экс-президент

Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.

Данное решение было оглашено коллегией судей во главе с Владиславом Девятко 24 января (чтобы посмотреть трансляцию заседания, проскрольте до конца страницы).

"Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении преступлений по статьям ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание по ч.1 ст.111 в виде 13 лет лишения свободы, по ч.5 ст.27 и ч.2 ст.437 в виде 12 лет лишения свободы. На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений и поглощении более сурового наказания менее суровым назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал судья.

Уголовное производство рассматривалось по специальной заочной процедуре, так как Янукович прячется на территории Российской Федерации.

Виктор Янукович Телеканал 24

При этом суд признал невиновным экс-президента по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

"Признать невиновным в предъявленном обвинении оправдать по ч. 5 ст. 27 и ч. 3. ст. 110 Уголовного кодекса Украины в связи с отсутствием доказательств, что в деяниях обвиняемого есть состав уголовного правонарушения", - озвучил Девятко.

Заседание суда по делу Януковича скриншот видео

Заседание суда по делу Януковича скриншот видео

После заседания суда адвокаты Януковича заявили, что будут подавать апелляцию на приговор.

"Безусловно, мы, сторона защиты, будем обращаться с апелляционной жалобой по приговору, который озвучен не в пользу нашего клиента. И мы надеемся, что мы сможем добиться истины в деле", - сказал адвокат Александр Горошинский.

По его словам, судебное разбирательство по делу о государственной измене его подзащитного происходило под давлением, "свидетелями обвинения являлись нынешние руководители государства, которые фактически являются руководителями данного суда".

"Хотим отметить, что данный суд изначально действовал в условиях давления со стороны государства", - сказал Горошинский.

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