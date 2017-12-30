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Смертельные игры в Украине: названа главная проблема в наказании организаторов

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Большинство организаторов и администраторов так называемых "групп смерти" в соцсетях находятся в России и остаются недосягаемыми для украинских правоохранителей.

Об этом в эфире ObozTV заявила адвокат Татьяна Лежух.

"Что касается обнаружения таких людей, которые занимаются организацией, то этим занимается киберполиция через IP-адреса. Потом соответственно производит ряд следственно-оперативных розыскных действий и устанавливаются такие лица, например, когда пытаются войти в непосредственный контакт. То есть, что касается обнаружения, то это вполне возможно. Но как показала практика, когда задержали студентов медуниверситета, им не предъявили обвинения в связи с тем, что не было конкретных потерпевших от этого преступления и большинство организаторов находятся за пределами Украины, а именно в России", - подчеркнула юрист.

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Также, по ее словам, проблемой является и то, что законодательством урегулированы не все опасные моменты, которые связаны с деятельностью таких групп.

"Что касается ответственности за организацию таких групп и их администрирование, то если мы говорим в контексте несовершеннолетних, то это лишение свободы от 7 до 10 лет. Единственная проблема, что Криминальным кодексом определены только некоторые случаи, которые имеют состав преступления, а именно шантаж, жестокое обращение. В случае организации и деятельности таких групп, к сожалению, нельзя квалифицировать только способом, который предвиден КК", - отметила она.

При этом Лежух добавила, что ситуация должна поменяться в ближайшее время.

"Но позитивная новость состоит в том, что уже поданы изменения, они находятся на рассмотрении в Верховной Раде относительно именно адаптации статьи 120 КК к вызовам в реальности в контексте деятельности таких групп", - заключила она.

Как сообщал Обозреватель, ранее суицидолог Наталья Бугаева заявила, что так называемыми кураторами в игре "Красная сова", созданной по аналогии с печально известным "Синим китом", могут быть самые различные опасные социальные элементы.

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Темы
Синий китКрасная соваОбозреватель TVЭфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляция
Персона
Татьяна Лежух
Место
Украина
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