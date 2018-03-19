Суицид легенды АТО в Николаеве: украинцам напомнили, как летчик уничтожал десантуру РФ

Совершивший самоубийство 29-летний летчик-герой АТО Владислав Волошин за май-август 2014 года провел 33 боевых вылета и, в частности, уничтожал российских десантников под Иловайском.

"Рядом с ним, на его глазах российская ПВО сбила три наших штурмовика и самолет-разведчик. Но смерть его не страшила. Он был ведущим дежурной пары штурмовиков в резерве командования АТО в Краматорске в конце августа 2014-го, когда были и такие, кто боялся вылетать из-за высокого риска быть сбитым", - рассказал в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

Дважды Волошин наносил удары непосредственно по российским войскам, отметил он.

"Причем есть многочисленные свидетели его точного удара по российским десантникам под Иловайском. Там сбили его самого, но он выжил, получил тяжелые травмы при катапультировании, вырвался из облавы к своим, и был готов снова лететь в бой", - говорит Бутусов.

Как сообщал "Обозреватель", Владислав Волошин застрелился 18 мартав собственной квартире. В тот момент дома была вся его семья.