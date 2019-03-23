Суицид или убийство? Запорожье всколыхнула загадочная смерть 15-летней студентки

В Запорожье при загадочных обстоятельствах погибла 15-летняя Анастасия Пелех.

Трагедия произошло в ночь с 17 на 18 марта, передают "Запорожские вести". Тело девушки обнаружили возле дома по ул. Косыгина 9.

"Одета была в черную куртку, джинсы, черные замшевые ботинки на шнурках. Рост 168 см. Цвет глаз зеленый. Блондинка с длинными волосами", — сказано в описании.

Близкие девушки, которая училась на юридическом факультете колледжа, считают, что ее убили. Однако в полиции неожиданно высказали предположение, что Анастасия якобы совершила самоубийство. При этом подробности озвучены не были.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Николаевщине бойцовский пес растерзал девушку по команде ее парня.

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