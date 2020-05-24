Судью ВСУ отстранили от работы за пьяное вождение: детали скандала

Судью Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентина Сердюка отстранили от правосудия за историю с управлением автомобилем в нетрезвом виде.

За такое же правонарушение без работы на некоторое время оказался и судья пятого апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

"Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 22 мая 2020 года", – говорится в сообщении относительно первого судьи.

Судью ВСУ Валентина Сердюка отстранили от работы за пьяное вождение

Отмечается, что Валентин Сердюк 2 марта 2019 года управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, однако от прохождения теста на алкоголь он отказался. В результате судью привлекли к админиответственности в виде 10 тысяч грн штрафа и лишения права управлять автомобилем сроком на год.

Что касается Дмитрия Запорожана, то он также совершил административное правонарушение. В частности, 25 января 2019 года в Одессе, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, судьи наехал на припаркованный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Кроме этого, на камеру зафиксирован разговор сотрудника патрульной полиции с Запорожаном, в котором второй позволил себе нецензурные высказывания.

Судья Дмитрий Запорожан topnews.odessa.ua

В ВСП отмечают, что в случае принятия решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности, он автоматически "временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности". При этом срок действия отстранения судей от правосудия будет жействовать до принятия ВСП решения об их увольнении с должности или отмены решения дисциплинарной палаты.

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