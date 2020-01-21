Арестовал фигурантов убийства Шеремета: киевского судью оправдали за старый "грешок"

Суд признал невиновным в вынесении незаконного решения в 2014 году судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который в декабре 2019 года арестовал подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст приговора от 15 января. Решение вынес судья Вышгородского районного суда Киевской области Алексей Рудюк.

Он признал своего коллегу Вовка невиновным в вынесении заведомо незаконного решения в июне 2014 года. Вовка обвиняли в том, что он незаконно в заочном режиме лишил жительницу Киева права собственности на квартиру и автомобиль.

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Судья Рудюк решил, что прокуратура и следствие не доказали наличие у Вовка умысла на вынесение заведомо незаконного решения и полностью оправдал его.

В 2012 году судья Вовк приговорил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы, а в декабре 2019 года арестовал Кузьменко и Антоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи допросили музыканта Александра Положинского по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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