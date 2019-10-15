Отдала оккупантам имущество Минобороны Украины: судью Крыма осудили за госизмену

Судья аннексированного Крыма, которая признала имущество Минобороны Украины на полуострове собственностью России, заочно приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Решение принято Святошинским районным судом Киева в порядке специального судебного производства 8 октября, информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Судья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Коллаж

Отмечается, что Управление процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, а также ГПУ осуществляло процессуальное руководство в указанном уголовном производстве.

В ходе расследования и судебного разбирательства установлено, что гражданка Украины, будучи судьей, умышленно в течение марта – декабря 2014-го обеспечила становление и укрепление оккупационной власти Российской Федерации на территории АР Крым путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории Крыма, а также выполнение на его территории функций представителя оккупационной власти государства-агрессора.

19 декабря 2014 года Указом президента Российской Федерации указанное лицо была назначена судьей "Двадцать первого арбитражного Апелляционному суда Республики Крым".

С целью недопущения контроля украинской власти на территории Крыма своими умышленными действиями она оказывала помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности страны.

Кроме того, находясь в составе незаконно созданного на территории АР Крым "Севастопольского Апелляционного хозяйственного суда", судья принимала решения о признании имущества Минобороны Украины собственностью органов военного управления РФ.

Как писал OBOZREVATEL, накануне ООН официально признала нарушения Россией Женевских конвенций в оккупированном Крыму.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram