"Суды всех отпускают. Зачем их ловить?" В сеть слили прослушку Баканова и Трубы

В сети опубликовали запись разговора якобы экс-директора Государственного бюро расследований Романа Трубы и главы СБУ Ивана Баканова о кадровой политике в Офисе генпрокурора и коррупции в украинских судах.

Аудио якобы от 6 сентября 2019 года появились в уже нашумевшем предыдущим компроматом Telegram-канале "Трубу прорвало" (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Приводим полную расшифровку разговоров.

В сеть слили прослушку Баканова и Трубы

Об Офисе генпрокурора:

Баканов: Есть очень такие мощные дела и, кстати, мы можем одно обсудить сейчас. Это Роттердам+. В принципе, там все есть.

Труба: Оно в НАБУ?

Б: Ну тут вопрос, в НАБУ оно или не в НАБУ.

Т: Вы вообще имеете понимание сотрудничества с ГПУ?

Б: Смотрите, это же исторически… История Украины – это история предательства, зрады… И то, что я слышу, прокуратура, такая же история. Они сначала говорят давай-давай, а потом просто откатываются назад.

Т: Я добавлю к вашим словам, вы видите, я через это все прошел… Когда вчера заместитель дает пост непонятный в Facebook – это ужас, это просто ужас, и в числе тех, кто первыми лайкают заместителя – генеральный прокурор. Ну вот это крах прокуратуры полный. Просто полный.

Б: Смотрите, еще два месяца сто процентов они будут. Сто процентов, а может и больше немного, но мы должны работать. Смотрите, когда объединяется… И когда становится этот процесс публичным, тогда трудно откатываться назад. Если вы изучали историю этого вопроса, там не нужно быть, ну в принципе это не схема…

Т: Да, да, это не схема.

Б: Гоп-стоп. Сотрудничать с ними все равно придется, нам нужно создать группу, которая будет держать язык за зубами.

Т: Да.

Б: И хотим мы или не хотим, мы должны об этом договориться.

О коррупции в судах

Труба: Мы надеемся, что произойдут позитивные изменения в Верховной Раде, то есть, к чему я веду, что все же здравый смысл победит, выборы состоялись и будет возможность, чтобы Верховная Рада выполняла свои полномочия. Я о судебной системе… А сейчас в Администрации за судебную систему отвечает этот бывший представитель из НАПК? Да?

Баканов: Угу. Дайте списки… Должно быть первое дело, открытое дело на какого-то судью. Они все пишутся, это не секрет, они все в принципе зафиксированы… Но судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает.

Т: Угу.

Б: А поскольку большинство во внутренних органах правоохранителей не святые, да? И суд в принципе тоже рассматривает их дела, то они соответствующим образом просто живут, знаете в таком течении… Есть у них определенный баланс. У меня дядя был милиционером, и он мне рассказывал, когда началась коррупция нашей страны, когда суды начали отпускать людей. Всех ловили, подавали в суд, бандитов, воров в законе, а суд просто за взятки отпускал. Затем подключились прокуроры и сказали, что это за х*рня? А где мы? Начали отпускать их немного раньше. Суд сказал: так не пойдет – они договорились. Затем милиция сказала: уважаемые, извините, а тогда зачем мы их будем вообще ловить? Мы их лучше не будем за деньги ловить. И они договорились уже втроем. Затем адвокаты сказали: вы знаете, уважаемые, а где тогда наш заработок? Потому что вы многое нарушаете, когда неправильно выполняете свои функции. И они начали вчетвером грабить в принципе как бандюганов, так и честных людей. Ибо появилась коррупционная связка: адвокат, тот, кто расследует, прокурор, суд. Затем к ним пятый присоединился – это глава Администрации, как "смотрящий" от…

Т: Хорошо. Тогда получается, что нам надо пойти по противоположному пути. Начинать из суда и опускаться вниз.

Б: У меня сейчас будет новый сотрудник по этому направлению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в опубликованных пленках прозвучало, что бывший глава ГБР Роман Труба якобы приказал главе Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому остановить внесение в ЕРДР дела, где фигурирует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также Баканов и Труба говорили о Богдане как о "смотрящем" за коррупцией.

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