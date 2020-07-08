Суды в Украине приговорили к условным срокам 80% террористов "Л/ДНР" с начала года

Более 80% осужденных террористов "ДНР" и их сообщников в 2020 году получили условные сроки. В то же время только 19% приговоров были оглашены по статье о создании террористической группы или террористической организации, а также участия в такой организации.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", из 112 приговоров 21 был максимально строгим, и то в отношении тех боевиков, которые годами принимали активное непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе.

В тех же случаях, когда "боевой путь" обвиняемых, по версии следствия, ограничивался дежурством на блокпостах, "ДНР" и "ЛНР" из террористических организаций в суде внезапно становились "преступными организациями" или "военизированными формированиями".

Благодаря таким трансформациям, по ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) было вынесено 4 приговора, по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности) – еще 16 приговоров. Это 3% и 14 соответственно.

Больше всего приговоров – 70 (63%) были по ст. 110, предусматривающей ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Инкриминировали ст. 110 прежде всего организаторам незаконных "референдумов", а также тем, кто публично призывал к изменению государственных границ. Только один приговор по делу, которое касалось таких призывов, суд вынес по ст. 436 (пропаганда войны).

Если рассматривать конкретно описание совершенных преступлений в материалах дела, то 31 производство касалось непосредственного участия в террористической организации (с оружием в руках, как на передовой, так и на блокпостах). 4 приговора были вынесены за передачу разведывательных данных – например, о перемещении украинских военных. 9 приговоров – это последствия публичных призывов к сепаратизму. 62 приговора получили организаторы "референдумов" в разных уголках Донецкой и Луганской областей.

В общем к лишению свободы из 112 упомянутых фигурантов дел суды первой инстанции приговорили 19, то есть чуть менее 17%. Из этих 19 осужденных к заключению 8 человек получили сроки по 8 лет и больше, хотя по закону 8 лет – минимальная санкция ст. 258-3. При этом речь идет в том числе и о заочных приговорах – как, например, в случае с осужденным до 10 лет лишения свободы главерем "Свердловского казацкого полка ЛНР" Игорем Маманзаровым из Бердянска. Он не задержан.

Террорист Игорь Маманзаров "Цензор.НЕТ"

Одним из самых резонансных "мягких" приговоров является вынесенный террористу "ДНР" Сергею Ткаченко, который умудрился попасть в ряды ВСУ и служить наводчиком миномета в роте огневой поддержки 74 отдельного разведбата.

Согласно материалам уголовного производства, уроженец Кривого Рога Сергей Ткаченко присоединился к террористам весной 2014 года. Воевал он в составе так называемой 7-й мотострелковой бригады террористов, был на Саур-Могиле, в Снежном, также участвовал в бою у Миусинска на Луганщине. Позже передислоцировался в Старобешево, где получил ранение. После лечения поехал в Торез, стал командиром орудия, и в декабре-марте 2015 года "участвовал в артиллерийских обстрелах ВСУ, которые дислоцировались вблизи г. Дебальцево".

В апреле 2015 года Ткаченко "уволился" и решил пожить в РФ. Однако через год, 28 апреля 2016 года, спокойно вернулся в Украину через пункт пропуска "Гоптовка". Дома Ткаченко узнал, что его пасынок служит в 74 ОРБ и решил также пойти на контракт. Террорист успешно прошел все необходимые формальности, подписал контракт, прошел обучение на Яворовском полигоне и отправился в зону боевых действий.

Задержали его случайно только 3 мая 2017 года, когда представители военной комендатуры проверили у него документы на вокзале в Мариуполе. В 2020 году Ткаченко приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Два года его предварительного заключения (с мая 2017 до мая 2019), согласно ч.5 ст.72 УК Украины, учтены как день за два, следовательно, уже через два года экс-боевик выйдет на свободу.

Фигурантом подобной истории является и террорист "ЛНР" Ярослав Бойко. На момент вынесения приговора он работал в Государственной пограничной службе. Свою "карьеру" на оккупированной территории Бойко начинал в 2014 году на блокпостах в Лисичанске, а дальше, до лета 2015 года, воевал в Дебальцево, Стаханове и "других населенных пунктах". 14 апреля Лисичанский суд признал боевика виновным, но дал ему условный срок. 16 апреля Бойко должен был пойти на "пасхальный обмен". Однако экс-боевик стал одним из тех, кто в день обмена отказался покидать подконтрольную территорию.

Террорист Ярослав Бойко "Миротворец"

Еще одна сообщница оккупантов, которая более двух лет жизни посвятила "службе" в рядах пророссийских террористов, – санинструктор в звании младшего сержанта незаконного вооруженного формирования Наталья Орден. Она фотографировалась на фоне уничтоженной бронетехники ВСУ и писала под фотографиями "пусть горят укропитеки".

12 апреля 2020 года Марьинский районный суд признал ее виновной в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 260 УК Украины и получила условный срок.

Террористка Наталья Орден "Цензор.НЕТ"

Кроме того, украинские суды приняли и три оправдательных приговора в отношении тех, кто причастен к оккупации Донбасса.

Так, в частности, 3 марта суд в Краматорске оправдал полицейского Рамила Гейдарова, который был должностным лицом в 2014 году. Некоторые свидетели утверждали, что видели его в оккупированном городе в форме, с оружием и "георгиевской" ленточкой на груди. Дело против себя оперуполномоченный назвал полностью сфальсифицированным.

Еще один оправданный судом – прокурор Артемовского горрайонного прокуратуры Николай Усенко, которого якобы видели на блокпостах боевиков в форме и с оружием.

А вот заместителя председателя участковой избирательной комиссии на "референдуме" в Краматорске суд признал ограниченно вменяемым, подчеркнув, что он нуждается в принудительных мерах медицинского характера, и в 2014 году также "по психическому состоянию не был способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими". Мужчина получил условный срок, так же, как и одна из организаторов "голосования" на территории Краснолиманского района Донецкой области Наталья Задорожная, которая сейчас является депутатом Лиманского городского совета.

Организатор "референдума" Наталья Задорожная "Цензор.НЕТ"

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время на допрос в рамках расследования об убийстве террориста "ДНР" Романа Джумаева в конце июня начали массово вызывать активистов Евромайдана и ветеранов войны на Донбассе. В частности, бывшиего воина полка "Азов" Александра Тарнавского из Чернигова и действующего военнослужащего 24-й ОМБр ВСУ Дмитрия Скрипку.