Суды - не указ: как Госпродпотребслужба проводит "кадровые чистки"

Давление, угрозы и террор. Сотрудники Госпродпотребслужбы заявляют о череде незаконных увольнений и сокращений, происходящих в учреждении с подачи руководства – руководителя Владимира Лапы и его первого зама Андрея Жука. Они убеждены: в течение последних двух лет из находящихся в структуре службы подразделений методично "вычищают" всех неугодных. Тех, кто так или иначе мешает руководству Госпродпотребслужбы реализовать ряд схем по незаконному обогащению. В ситуации разбирался OBOZREVATEL.

Уже третий год сотрудники Госпродпотребслужбы вынуждены работать в условиях постоянного напряжения и под страхом увольнения. За последнее время уже более 40 сотрудников разных подразделений службы были незаконно уволены. Часть из них махнула на все рукой, часть – пошла в суды отстаивать свою правоту.

Но даже в тех случаях, когда незаконность увольнений признали суды, обязавшие восстановить людей в занимаемых должностях – нынешнее руководство Госпродпотребслужбы выполнять решения судов не спешат.

Специалист… без диплома?

Значительная часть уволенных сотрудников работала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе. Массовая волна увольнений началась там после того, как с подачи первого зама главы Госпродпотребслужбы Андрея Жука исполнять обязанности директора института поставили Александра Пищанского.

Исполнять обязанности директора ГНИИЛДВСЭ Александр Пищанский был назначен еще в 2017 году. И лишь сейчас его статус намереваются "узаконить": по институту поползли слухи о назначении Пищанского директором этого учреждения. И слухи имеют свое косвенное подтверждение: сейчас Пищанский проходит спецпроверку в НАПК, предшествующую назначению на должность.

Эта информация в коллективе была воспринята крайне негативно. И коллектив даже пригрозил обратиться по этому поводу в Офис президента, Кабмин, ГПУ и антикоррупционных органов.

В распоряженииOBOZREVATEL оказалось письмо трудового коллектива института к Владимиру Лапе по поводу назначения Пищанского. Это назначение, по их мнению, грубо нарушает требования ст.8 Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности" и положения о ГНИИЛДВСЭ, и повлечет за собой лишение института научного статуса, возможности заниматься референс-деятельностью, выполнять научные проекты. Сотрудники института опасаются потери аттестатов аккредитации в НААУ, дополнительных расходов на переаккредитацию в размере более 200 тысяч гривен, потери научного стажа учеными и невозможности для аспирантов закончить диссертации.

Чем же так не угодил коллективу Пищанский? По данным сотрудников, которые они изложили в упомянутом письме, этот человек далек от ветеринарии и тем более – от диагностически-лабораторной работы. Они обвиняют нынешнего руководителя института в покупке научного звания кандидата наук. И в том, что, увольняя неугодных научных сотрудников, он на их место приводит лояльных к себе… экс-сотрудников МВД.

Операция "реорганизация"

Сейчас в НИИ проходит реорганизация и сокращение должностей по штатному расписанию. Под соусом реорганизации увольнять неугодных стало куда проще. И хотя для специалистов, работавших на подпадающих под сокращение должностях, руководство обязано подыскать другую работу – делается это далеко не всегда.

Впрочем, увольнения в НИИ начались куда раньше.

Так, "жертвой" нового руководства стал заведующий отдела права и документооборота, председатель профкома ГНИИ Роман Третьяков. Он обратился в Соломенский районный суд, но в иске ему было отказано – по формальной причине.

Еще одна неугодная новому руководителю сотрудница – главный специалист отдела Оксана Роговская. Женщину со 2 группой инвалидности (страдающей от онкозаболевания) долго терроризировали угрозами уволить "по статье". В итоге женщина не выдержала давления – и согласилась подписать заявление об уходе. В суд не обращалась.

Досталось и гражданскому мужу Роговской Андрею Черенкову, который работал в ГНИИ системным администратором. Он и вовсе был уволен по поддельным документам. Сейчас с законностью его увольнения разбирается Соломенский районный суд.

В Голосеевском районном суде рассматривается иск Сергея Сабашенко, работавшего на должности заведующего отделом органолептических исследований. В рамках оптимизации, затеянной Пищанским и Жуком, его уволили без обязательного подписания заявления о переводе на другую должность. Просто потому, что директору понадобилось освободить место для своей знакомой.

Суды – не указ?

Даже там, где незаконно уволенные сотрудники доказали свою правоту в судах, руководство Госпродпотребслужбы отказывается выполнять решения судов и восстанавливать на работе людей.

Так, через суд пыталась восстановиться в должности Ольга Ефимова, начальник отдела ветеринарно-санитарных мероприятий на государственной границе управления госинспекции Госпродпотребслужбы в связи с реорганизацией последней. Ефимова добилась отмены приказа об увольнении. Суд также обязал ведомство Лапы компенсировать ей зарплату за время вынужденного прогула.

Однако несмотря на то, что соответствующее решение суда первой инстанции Киевский административный суд принял еще в декабре 2018 года, ни денег, ни восстановления на работе Ефимова до сих пор не дождалась.

Кстати, оттягивают неизбежное (для правового государства) выполнение решения суда в Госпродпотребслужбе под удивительным предлогом: в мае они написали заявление в Окружной аппеляционный суд с просьбой… разъяснить, что имеется в виду под восстановлением Ефимовой в должности.

В октябре исполняется ровно год, как Госпродпотребслужба не выполняет исполнительный лист Шевченковского районного суда г. Киева, обязывающего немедленно восстановить на должности директора ГНИИ Владимира Загребельного. Суд признал его увольнение незаконным, отменил приказ о его увольнении от 27 марта 2017 года и постановил выплатить ему 210 тысяч гривен за вынужденный прогул и 70 тысяч гривен морального ущерба.

Тогда Госпродпотребслужба оспорила решение первой инстанции в Киевском апелляционном суде, который 12 марта 2019 года встал на сторону ведомства Лапы. Однако Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда Украины 12 июня этого года поставил точку в этом судебном споре – и постановил: Загребельный был уволен незаконно и должен быть восстановлен в должности.

Однако Верховный Суд Украины Госпродпотребслужбе, похоже, не указ: Загребельного в должности они восстанавливать не собираются. Вместо этого активизировали усилия в передаче института в руки и.о.директора Пищанского.

Чем мешали уволенные сотрудники?

Наплевательское отношение к требованиям КЗОТ является системным для Госпродпотребслужбы явлением. Ведь наблюдается оно во многих структурах службы. К примеру, в ГП "Агентство по идентификации и регистрации животных" сокращали даже сотрудников, пребывающих в декретном отпуске. Несмотря на то, что такое сокращение запрещено законом.

С этим столкнулись, к примеру, супруги Ермаковы, оба работавшие в этой структуре. После рождения сына в сентябре 2015-го Валентина Ермакова, возглавлявшая отдел кадров этого предприятия находилась в декретном отпуске до 26 июня 2017 года. После этого она вернулась на работу, а ее муж, зам директора по технологическим вопросам, написал заявление на отпуск по уходу за ребенком.

Соответствующий приказ директор агентства Игорь Клименок подписал 10 июля.

А уже в августе должность, которую занимал Ермаков, была сокращена.

По этому факту Ермаков написал заявление в полицию.

Однако правоохранители производство не открыли. Как убежден сам Ермаков, во многом – благодаря связям Андрея Жука и Владимира Лапы. Причины, по которым стал неугоден высшему руководству Госпродпотребслужбы, он объясняет просто: мешал проводить госзакупки без проведения тендеров и получать миллионные откаты. По его словам, сейчас ГП "АИРТ" является фактически карманной бизнес-структурой, работающей в интересах двух чиновников: главы Госпродпотребслужбы Лапы и его первого зама Андрея Жука.

Учитывая, что тендерами Лапы и Жука уже заинтересовались правоохранительные органы, слова Ермакова не выглядят такими уж невероятными. Как и рассказы сотрудников о "схематозах" на аренде находящихся на балансе службы помещений и прочих способах "заработка" руководства этой структуры.

Но это уже – совершенно другая история. И мы к ней обязательно вернемся.

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