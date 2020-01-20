"Заработала кочегаром и на клубнике": судья Высшего совета правосудия странно пояснила покупку 5 квартир

Судья, член Высшего совета правосудия Лариса Иванова не смогла пояснить свое состояние, которое не отвечает заявленным декларациям.

Об этом на странице в Facebook напомнил "Центр протидії корупції". Отмечается, что ранее, в период прохождения конкурса на должность судьи Верховного Суда, Общественный совет добродетели выявил несоответствие образа жизни семьи Ивановой и ее официальных доходов.

Тогда наличие ценного имущества судья пояснила так: "Работала кочегаром в котельной три года, затем нормировщиком в цехе год и год инженером по технике безопасности. А еще собирала клубнику".

Лариса Иванова Аргумент

Иванова вместе с мужем-бизнесменом имеют 5 квартир в Киеве суммарной площадью 323 квадрата. Все они были приобретены в то время, когда Иванова уже работала в суде. У женщины также есть дом площадью более 400 квадратов.

"Сын Ивановой Антон – также судья, но в Луганской области. В 2012 году 26-летний судья купил квартиру в центре Киева площадью 106 квадратов. В том же году Иванов-младший приобрел в Киеве нежилое помещение", – сказано в сообщении ЦПК.

Указывается, что карьерный скачок Иванова сделала во время президентства Виктора Януковича.

Напомним, в состав Высшего совета правосудия Лариса Иванова была выбрана в конце 2018 года XVI внеочередным съездом судей Украины.

Квартиры, которые есть в собственности судьи Декларация Ивановой за 2018 год. Скриншот

Квартиры, которые есть в собственности судьи Декларация Ивановой за 2018 год. Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, судья Апелляционного суда Киева Юрий Слива, который освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого на Донбассе Boeing 777 Владимира Цемаха, в 2014 году лишил прав активиста "Автомайдана".

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