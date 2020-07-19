Судья Вовк пытался разведать о телефонных разговорах журналистки, – расследование
Председатель Окружного админсуда Киева Вовк и его заместитель Евгений Аблов пытались получить данные о телефонных соединениях журналистки портала "Слідство.Інфо" Евгении Моторевской.
Как говорится в расследовании "Слідства.Інфо" со ссылкой на обнародованные НАБУ аудиозаписи разговоров руководства ОАСК, интерес к данным о контактах журналистки возник после того, как Моторевская подготовила материал о праздновании Абловым дня рождения в ресторане VaBene в центре Киева 13 апреля 2019 года.
Тогда поздравить одиозного судью пришли многие политики, судьи из Киева и регионов (несмотря на рабочий день), политик Сергей Кивалов и тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Вскоре после выхода материала, по данным НАБУ, Аблов поинтересовался у Вовка, можно ли получить данные о том, когда и с какими абонентами Евгения общалась по телефону собственно 13 апреля и несколькими днями ранее.
Диалог между мужчинами, в соответствии с аудиозаписями НАБУ:
Аблов: Это же все одна барышня, по "Слідство.Інфо", журналистка. Я не думаю, что у нее два телефона, как у нас.
Вовк: Но это несерьезно, исключительно только потому...
Аблов: Нет, я думаю дней за 5 может, кто – ну, просто там посмотреть.
Вовк: А, да. Сделай мне сообщение смс-кой: "Необходим трафик соединений, локация по такому-то мобильному номеру, с такого-то по такой-то дни". Возьми это за один день.
Аблов: Да. Можно сделать в день рождения, чтобы убедиться, что она была у ресторана. И с этого телефона.
Вовк: Сделай мне сообщение, пришли – и посмотрим, с кем она. (Звонит кому-то.) Слушай, Саша, а поможешь знаешь, в чем? Мы сейчас сбросим тебе сообщением телефончик. За неделю посмотреть, с кем "бился", трафик соединений. Может, вычислим, кто стуканул. Ну, просто интересно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ 17 июля объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.
Вовка и судей подозревают в принятии заказных решений и создании преступной организации с целью захвата государственной власти.
НАБУ обнародовало телефонные разговоры главы ОАСК.