Судья Вовк пытался разведать о телефонных разговорах журналистки, – расследование

Павел Волк и Евгений Аблов хотели выяснить, с кем разговаривала Евгения Моторевская.

Председатель Окружного админсуда Киева Вовк и его заместитель Евгений Аблов пытались получить данные о телефонных соединениях журналистки портала "Слідство.Інфо" Евгении Моторевской.

Как говорится в расследовании "Слідства.Інфо" со ссылкой на обнародованные НАБУ аудиозаписи разговоров руководства ОАСК, интерес к данным о контактах журналистки возник после того, как Моторевская подготовила материал о праздновании Абловым дня рождения в ресторане VaBene в центре Киева 13 апреля 2019 года.

Тогда поздравить одиозного судью пришли многие политики, судьи из Киева и регионов (несмотря на рабочий день), политик Сергей Кивалов и тогдашний главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Вскоре после выхода материала, по данным НАБУ, Аблов поинтересовался у Вовка, можно ли получить данные о том, когда и с какими абонентами Евгения общалась по телефону собственно 13 апреля и несколькими днями ранее.

Диалог между мужчинами, в соответствии с аудиозаписями НАБУ:

Аблов: Это же все одна барышня, по "Слідство.Інфо", журналистка. Я не думаю, что у нее два телефона, как у нас.

Вовк: Но это несерьезно, исключительно только потому...

Аблов: Нет, я думаю дней за 5 может, кто – ну, просто там посмотреть.

Вовк: А, да. Сделай мне сообщение смс-кой: "Необходим трафик соединений, локация по такому-то мобильному номеру, с такого-то по такой-то дни". Возьми это за один день.

Аблов: Да. Можно сделать в день рождения, чтобы убедиться, что она была у ресторана. И с этого телефона.

Вовк: Сделай мне сообщение, пришли – и посмотрим, с кем она. (Звонит кому-то.) Слушай, Саша, а поможешь знаешь, в чем? Мы сейчас сбросим тебе сообщением телефончик. За неделю посмотреть, с кем "бился", трафик соединений. Может, вычислим, кто стуканул. Ну, просто интересно.

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